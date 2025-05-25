Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський про страшну атаку на Україну

Сьогодні Україна пережила ще одну страшну ніч — загинули й постраждали мирні люди, зруйновано житло, інфраструктура, підприємства. Російського диктатора путіна потрібно змусити думати про закінчення війни, заявив президент України Володимир Зеленський.



Він зазначив, що сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах. Цілями росіяни були Київ та область, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпропетрівська, Миколаївська, Харківська й Черкаська області.

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«Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття», — додав глава держави.

Зеленський наголосив, що «війна триває, попри вихідні та будні.» Кожен такий терористичний російський удар — це достатня причина для нових санкцій проти росії.

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«Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна», — заявив президент України.

Зеленський підкреслив, що без сильного тиску на рф не можна зупинити жорстокість кремля. Він закликав країни Заходу до тиску на росію.

«Рішучість зараз має значення — рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни», — вважає Зеленський.

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За інформацією керівника МВС Ігоря Клименка, станом на зараз постраждало понад 70 людей: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

«Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть», — додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні вночі кремлівські варвари запустили по Україні 367 ударних дронів та ракет. Сили ППО знищили 267 БПЛА та 45 ракет різних типів.

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