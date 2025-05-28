Ніч під «Шахедами»: влада повідомляє про постраждалих як мінімум у трьох областях (фото, відео)

Напередодні увечорі та у ніч проти 28 травня в Україні знов лунала повітряна тривога — російські загарбники в черговий раз атакували ракетами та дронами-камікадзе.

ВІДЕО ДНЯ

Так, увечорі 27 травня після попередження ПС ЗСУ про балістичні удари вибухи лунали на Чернігівщіні, а вночі кілька регіонів зазнали атаки «Шахедами».

У Світловодську, що на Кіровоградщині, було атаковане одне з промислових підприємств. Очільник ОВА Андрій Райкович повідомляв про пожежу, яка була локалізована.

«Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Також пошкоджено 76 приватних та один 9-ти поверховий житловий будинок», — зазначив він ранком.

РЕКЛАМА

Багато людей постраждало на Харківщині. Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про атаки ударних БпЛА по селу Васищеве, де постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки, а 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. В селі Есхар внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

Пізніше в ДСНС уточнили, що одна людина загинула.

РЕКЛАМА

«Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. На жаль, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали», — йдеться у повідомленні надзвичайної служби.

На Харківщині після атаки "Шахедів" горіло підприємство. Фото ДСНС

На території регіону виникли 3 пожежі, найбільша з яких — на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м.

РЕКЛАМА

Російські дрони-камікадзе вбили мешканця Харківщини, ще семеро людей поранені. Фото ДСНС

А на території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.

А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідав про наслідки ракетного удару та атаки ударних дронів різних типів на область. Так, внаслідок удару дроном типу FPV в селі Лупареве легкі поранення отримала 7-річна дівчинка. В населенному пункті пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі.

«О 02:00 ворог атакував Очаків Очаківської громади. Внаслідок ракетного удару пошкоджено рекреаційний об'єкт. Постраждалих немає. В Баштанськоик районі ворог атакував БпЛА типу „Shahed 131/136“ Снігурівську громаду. Внаслідок атаки у селі. Василівка пошкоджено одну нежитлову будівлю, два житлових будинки та лінії електропередач. Було знеструмлено 200 абонентів, наразі електропостачання майже відновлено. Постраждалих немає», — додав Віталій Кім.

Росіяни масовано били по залізничній інфраструктурі різних областей. За даними «Укрзалізниці», фіксуються пошкодження в трьох регіонах.

На Харківщині уламки БпЛА впали на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено.

Фото "УЗ"

В Словʼянську на Донеччині була пошкоджена контактна мережа, також уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Ранком 28 травня Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

Фото "УЗ"

А на Сумщині ворожий БпЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

Фото "УЗ"

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

ПС ЗСУ повідомляють, що влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано у 8 локаціях. Цієї ночі росіяни застосували 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей (рф) та з ТОТ Криму, а також також 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Днями в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що тільки за три доби російські окупанти атакували Україну майже тисячею засобів повітряного нападу. «Рекорд» був зафіксований у ніч проти 25 травня, коли ворог застосував 367 ракет та дронів.

Фото «УЗ»

209

Читайте нас у Facebook