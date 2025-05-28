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Ніч під «Шахедами»: влада повідомляє про постраждалих як мінімум у трьох областях (фото, відео)
Напередодні увечорі та у ніч проти 28 травня в Україні знов лунала повітряна тривога — російські загарбники в черговий раз атакували ракетами та дронами-камікадзе.
Так, увечорі 27 травня після попередження ПС ЗСУ про балістичні удари вибухи лунали на Чернігівщіні, а вночі кілька регіонів зазнали атаки «Шахедами».
У Світловодську, що на Кіровоградщині, було атаковане одне з промислових підприємств. Очільник ОВА Андрій Райкович повідомляв про пожежу, яка була локалізована.
«Станом на зараз відомо про трьох травмованих. Також пошкоджено 76 приватних та один 9-ти поверховий житловий будинок», — зазначив він ранком.
Багато людей постраждало на Харківщині. Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про атаки ударних БпЛА по селу Васищеве, де постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки, а 4-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. В селі Есхар внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.
Пізніше в ДСНС уточнили, що одна людина загинула.
«Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. На жаль, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7, з яких 1 дитина, постраждали», — йдеться у повідомленні надзвичайної служби.
На території регіону виникли 3 пожежі, найбільша з яких — на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 кв. м.
А на території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій на площі 1000 кв. м.
А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідав про наслідки ракетного удару та атаки ударних дронів різних типів на область. Так, внаслідок удару дроном типу FPV в селі Лупареве легкі поранення отримала 7-річна дівчинка. В населенному пункті пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі.
«О 02:00 ворог атакував Очаків Очаківської громади. Внаслідок ракетного удару пошкоджено рекреаційний об'єкт. Постраждалих немає. В Баштанськоик районі ворог атакував БпЛА типу „Shahed 131/136“ Снігурівську громаду. Внаслідок атаки у селі. Василівка пошкоджено одну нежитлову будівлю, два житлових будинки та лінії електропередач. Було знеструмлено 200 абонентів, наразі електропостачання майже відновлено. Постраждалих немає», — додав Віталій Кім.
Росіяни масовано били по залізничній інфраструктурі різних областей. За даними «Укрзалізниці», фіксуються пошкодження в трьох регіонах.
На Харківщині уламки БпЛА впали на колію — залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона, рух оперативно було відновлено.
В Словʼянську на Донеччині була пошкоджена контактна мережа, також уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Ранком 28 травня Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.
А на Сумщині ворожий БпЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
ПС ЗСУ повідомляють, що влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано у 8 локаціях. Цієї ночі росіяни застосували 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей (рф) та з ТОТ Криму, а також також 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Днями в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що тільки за три доби російські окупанти атакували Україну майже тисячею засобів повітряного нападу. «Рекорд» був зафіксований у ніч проти 25 травня, коли ворог застосував 367 ракет та дронів.
Фото «УЗ»209
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