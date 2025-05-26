Росіяни третю ніч поспіль масштабно атакували Україну дронами та ракетами: що відомо про наслідки

Починаючи з 24 травня, росіяни щоночі масовано атакують Україну з повітря, застосовуючи не лише дрони-камікадзе: ворог б'є і балістикою, і ракетами морського та повітряного базування.

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У ніч проти 26 травня, як повідомляють у ПС ЗСУ, росіяни також піднімали у небо стратегічну авіацію та запускали дроні-камікадзе у кілька хвиль. Ракети, як і багато ударних БпЛА, прямували до Сарокостянтиніва на Хмельниччині. Загрозу застосування барражуючих боєприпасів для вісіх областей скасували лише ранком у понеділок.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв про чергову комбіновану атаку ворога: «За попередніми даними, потерпілих серед цивільного населення немає. Проте є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств. Детальнішу інформацію надам пізніше».

Третю ніч поспіль під ударами росіян перебуває Київ та область. За даними КМВА, цієї ночі тривога в столиці тривала 6 годин.

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«Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Є збиті ворожі цілі на Київщині. В обласній ВА повідомили, що постраждалих немає і що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

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«Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок. У Бучанському районі пошкоджено автомобіль», — йдеться в повідомленні.

Багато пошкоджень цивільної забудови зафіксовано на Одещині. В Офісі генпрокурора зазначают, що напередодні увечорі росіяни вдарили «Шахедами» по Білгород-Дністровському та Одеському районах. В населених пунктах пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

А в Запорізькій області поранень зазнали двоє людей — 60-річна жінка та 52-річний чоловік, яким вже надали медичну допомогу. Так, після опівночі ворог ударив по селу Юрківка, поціливши по приватному будинку.

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В Запорізькій області поранено двох людей. Фото ОВА

«Дім зруйнований, вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч», — повідомили в ОВА.

А на Дніпропетровщині вночі українські захисники знищили три російські ударні безпілотники.

«Через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа, її оперативно загасили. Агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ „Град“, артилерії, цілив БпЛА. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, авто. Люди не постраждали», — повідомив очільник ОВА Сергій Лисак та додав, що по Маломихайлівській громаді Синельниківського району російська армія вгатила FPV-дроном — там пошкоджені дві оселі.

Нагадаємо, що напередодні під час атаки з повітря були жертви, багато людей зазнали поранень. Зокрема, на Житомирщині під час удару по житловому будинку загинули одразу троє дітей з однієї родини.

Фото прокуратури

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