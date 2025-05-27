Майже 1000 ракет і дронів за 3 дні лише початок: скоро їх може бути стільки щоденно?

Три ночі поспіль росія здійснює масштабні атаки українських мирних міст, використовуючи для цього сотні повітряних засобів нападу — ракет і дронів. Однак через деякий час можуть стати реальністю атаки роями по 1000 безпілотників щоночі.

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Так, за даними Повітряних сил України, за 3 останні доби для атак на Україну окупанти використали 995 ракет і дронів, а рекорд припав на ніч перед 25 травня — 367 засобів нападу. У ніч проти 24 травня було використано 264 засоби і проти 26 травня 364.

Згідно з даними Повітряних сил України, 90% засобів повітряного нападу припали на дрони різного типу — всього 903 безпілотники, з них 500 було збито, а 309 придушено РЕБ або локаційно втрачено.

Тим часом, як стверджує видання The Economist з посиланням на військову розвідку України, все говорить про зростання виробництва «шахедів» у рф. Так, якщо у 2024 році 300 ударних дронів типу «шахед» вироблялися протягом місяця, то тепер це в середньому 3 дні. У планах же нарощування їхнього виробництва до 500 на день, тобто у 5 разів більше. Після цього реальністю можуть стати щоденні атаки «роїв» по 1000 дронів.

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Разом з тим, як стверджує український експерт з авіації Костянтин Криволап, це може бути звичайним перебільшенням. Російська військова промисловість працює на хвалькуватості та хибних повідомленнях, каже він, але «очевидно, що цифри значно зростуть», зазначає видання. Навіть якщо Україні вдасться стабілізувати лінію фронту на сході, труднощі із захистом неба лише зростуть.

Журналісти також відзначили, що група українських інженерів, які вивчають «шахеди», помітили, що останні моделі дронів практично не бояться українських засобів радіоелектронної боротьби. Це пояснюється наявністю в них елементів штучного інтелекту, про що «ФАКТИ» вже писали раніше.

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