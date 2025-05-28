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Стиль життя

Секрети якості еспресо та капучино: деякі нюанси можуть вас здивувати

22:27 28 травня 2025
як визначити якість кави

Не секрет, що по чашці кави у ресторані чи кафе можна визначити рівень закладу. Показником якості капучіно є ніжна піна, яка «не ламається». Якщо покласти на неї цукор, він не повинен впасти на дно. Хоча в принципі гарна кава додавання цукру не потребує. Її смак має бути збалансований. У ньому і гірчинка, і солодкість.

Перед тим, як пити еспресо, варто зробити пару ковтків води, щоб очистити рецептори і підготувати їх до сприйняття напою. Це дозволить вам насолоджуватися всією палітрою смаку. Шлейф гарної кави супроводжуватиме вас ще деякий час. І це чудово!

Але якщо кава була не дуже гарної якості, виникає потреба зробити ковток води і позбутися не самих приємних відчуттів.

Знавці кажуть, що на смак впливає і чашка. Найкраще, звичайно, якщо вона порцелянова.
Вважається, що чашка повинна бути прогріта біля основи, щоб кава довше залишалася гарячою. Неправильно було б прогрівати всю чашку, тому що при торканні до гарячої порцеляни притуплюється сприйняття смаку напою.

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До речі, останніми роками дедалі популярнішою стає східна кава з кардамоном. «ФАКТИ» розповідали, як і з чим її треба пити, щоб насолодитися багатим букетом аромату та смаку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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