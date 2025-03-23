Про що може розповісти чашка кави у ресторані: ці секрети, можливо, вас здивують

Чи знаєте ви, що рівень ресторану або готелю, які ви вирішили відвідати, наприклад, під час подорожі, можна визначити по чашці кави або чаю? Так, це один із критеріїв. Замовте для початку чашку кави або чаю — і ви багато зрозумієте. Якщо напій неякісний і поданий не так, як би вам хотілося, шукайте інший ресторан або готель, оскільки, швидше за все, якість сервісу вас розчарує. Звертайте увагу на все: на чашку, на чистоту в ресторані, на швидкість обслуговування…

ВІДЕО ДНЯ

«Маркери» якості існують і для салону краси, і для спортклубу.

Наприклад, перш ніж поповнити список клієнтів салону, попросіть постригти вам чубок. Якщо вам сподобається, можете зробити у цього майстра і стрижку, і фарбування. Якщо ні, шукайте іншого спеціаліста.

Перш ніж купувати абонемент у басейн або спортзал, оцініть, в яких умовах ви будете займатися спортом. Зверніть увагу на чистоту — це один із головних критеріїв.

РЕКЛАМА

Можливо, у спорткомплексі вам запропонують відвідати пробне заняття або ви можете попросити про це.

Такий підхід допоможе вам уникнути розчарувань та знайти те, що вам підійде.

Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська поділилася секретами, як створити вдома атмосферу п'ятизіркового готелю. Також вона розповіла про новий тренд в інтер'єрі для інтелектуалів.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

55

Читайте нас у Facebook