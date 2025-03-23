41.19 / 41.72 44.74 / 45.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Про що може розповісти чашка кави у ресторані: ці секрети, можливо, вас здивують

22:26 23 березня 2025
чашка кави

Чи знаєте ви, що рівень ресторану або готелю, які ви вирішили відвідати, наприклад, під час подорожі, можна визначити по чашці кави або чаю? Так, це один із критеріїв. Замовте для початку чашку кави або чаю — і ви багато зрозумієте. Якщо напій неякісний і поданий не так, як би вам хотілося, шукайте інший ресторан або готель, оскільки, швидше за все, якість сервісу вас розчарує. Звертайте увагу на все: на чашку, на чистоту в ресторані, на швидкість обслуговування…

«Маркери» якості існують і для салону краси, і для спортклубу.

Наприклад, перш ніж поповнити список клієнтів салону, попросіть постригти вам чубок. Якщо вам сподобається, можете зробити у цього майстра і стрижку, і фарбування. Якщо ні, шукайте іншого спеціаліста.

Перш ніж купувати абонемент у басейн або спортзал, оцініть, в яких умовах ви будете займатися спортом. Зверніть увагу на чистоту — це один із головних критеріїв.

РЕКЛАМА

Можливо, у спорткомплексі вам запропонують відвідати пробне заняття або ви можете попросити про це.

Такий підхід допоможе вам уникнути розчарувань та знайти те, що вам підійде.

Раніше тренд-редакторка «ФАКТІВ» Ольга Сметанська поділилася секретами, як створити вдома атмосферу п'ятизіркового готелю. Також вона розповіла про новий тренд в інтер'єрі для інтелектуалів.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закарпатська сіль

Директор Тереблянського родовища втік до Німеччини, залишивши підприємство у кризі, — ЗМІ

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Успіх. Фото Pixabay

Успіх любить енергійних: які знаки зодіаку чекає успіх в останній тиждень березня

Гороскоп за роками народження для всіх знаків Зодіаку. Фото Pixabay

Обман, проблеми зі здоров'ям чи нові можливості: на що чекати від 2025 року, розповість остання цифра в даті народження

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту