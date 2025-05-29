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США поставили Канаді ультиматум: незалежність або статус 51-го штату
Після торгової війни президент США Дональд Трамп оголосив умови участі Канади у програмі протиповітряної оборони «Золотий купол», поставивши Оттаві два варіанти: заплатити $ 61 млрд за незалежність або стати 51-м штатом США безкоштовно.
Про це американський лідер повідомив у соціальній мережі Truth Social. Він наголосив, що Канада виявляє інтерес до інтеграції в оборонну систему, але повинна визначитися з форматом співпраці.
Нагадаємо, Трамп раніше анонсував масштабну програму протиракетної оборони, вартість якої оцінюється у $ 175 млрд. Система, за його словами, здатна перехоплювати ракети незалежно від місця їх запуску, включаючи космос.
Уряд Канади розглядає запропоновані варіанти, проте прем’єр-міністр Марк Карні запевняє, що країна залишиться суверенною і ніколи не стане частиною США.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на дострокових парламентських виборах перемогли ліберали, які обіцяли протистояти Трампу.99
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