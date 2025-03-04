Трамп розпочав світову війну, торгову: хто від неї страждає вже зараз

Ще в лютому президент США Дональд Трамп запровадив, а потім відтермінував на місяць зростання мит на імпорт з низки країн — торговельних партнерів. Зокрема, йшлося про 25% мита на товари з Мексики та Канади та зростання мита на товари з Китаю. Через місяць після рішення про відстрочку введення мит Дональд Трамп все ж таки ввів у дію свої укази, причому, крім 25% мита для Мексики та Канади, було подвоєно імпортне мито для товарів з Китаю — до 20%, про що повідомляє видання Bloomberg. За даними сайту, під нові мита підпадуть товари вартістю близько 1,5 трлн доларів, а саме підвищення мит стало найбільшим з 1930-х років.

ВІДЕО ДНЯ

Канада оголосила про введення 25% мит на товари зі США вартістю близько 20 млрд доларів. Ще через три тижні мито буде поширене на такі товари, як автомобілі, сталь та алюміній загальною вартістю ще понад 85 млрд доларів.

Китай заявив про набуття чинності з 10 березня мит у 10−15% для аграрної продукції зі США — кукурудзу, пшеницю, бавовну, м'ясо птиці, свинину, яловичину та інше.

За прогнозами Бюджетної лабораторії Єльського університету, торговельна війна призведе до додаткових витрат для американських домогосподарств у розмірі до 2000 доларів щорічно. Це також означатиме значне уповільнення економічного зростання в США, особливо якщо інші країни вживуть відповідних заходів.

РЕКЛАМА

При цьому у всьому світі спостерігається падіння на ринках цінних паперів. Так, за даними ЗМІ, в Європі індекс, що включає акції найбільших компаній, Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, а німецький індекс Dax, який є важливим для експортерів, знизився на 1,5%. Гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 впали на 2% та 0,8% відповідно. Японський експортно орієнтований Nikkei 225 знизився на 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 відступив на 0,6%.

Зниження слідує за різким падінням на Волл-стріт, де S&P 500 закрився майже на 2% нижче, а Nasdaq Composite впав на 2,6%.

На валютних ринках долар впав на 0,2% стосовно кошика валют, включно з євро, єною та фунтом, після падіння на 0,8% у понеділок.

РЕКЛАМА

Зауважимо, що українці також можуть відчути певний вплив подібних рішень Дональда Трампа. Так, власникам криптовалюти варто готуватися до її падіння, а ціна на золото може знову зрости, побивши свій колишній рекорд у 2900 доларів (зараз 2868 доларів) за унцію.

126

Читайте нас у Facebook