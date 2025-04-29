Обіцяли протистояти Трампу: на виборах в Канаді перемогли ліберали

У Канаді завершились дострокові парламентські вибори. Прогнозовано перемогу здобула «Ліберальна партія Канади», а главою уряду залишається колишній керівник центрального банку країни Марк Карні, пише Sky News.

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У передвиборчій кампанії він обіцяв протистояти президентові США Дональду Трампу у торговельній війні.

За інформацією Bloomberg, кандидатів від Ліберальної партії було обрано на 155 з 343 місць у парламенті, випереджаючи Консервативну партію зі 150 місцями.

Ліберальна партія на чолі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні отримала 166 місць у Палаті громад Канади за результатами дострокових парламентських виборів та зайняла перше місце.

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В ВВС зазначають, що ліберали отримали достатньо місць в Палаті громад, щоб сформувати уряд у Канаді. Однак їм все ще бракує більшості, яку вони хотіли б отримати в Палаті громад.

Вибори до канадського парламенту відбуваються на тлі торгової війни Дональда Трампа та його погроз анексувати Канаду, які президент США повторював у своїх соцмережах навіть під час голосування.

Варто зазначити, що лише кілька місяців тому опитування громадської думки вказували на поразку непопулярної Ліберальної партії, яка перебувала при владі з 2015 року, передає «Радіо Свобода».

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На початку року лідер партії та прем'єр-міністр Джастін Трюдо пішов у відставку, і уряд очолив Карні, у минулому голова Банку Великобританії. До квітня ліберали, очолювані Карні, стали популярнішими, ніж консерватори.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавно у Канаді сталась трагедія — автомобіль в’їхав у натовп людей.

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