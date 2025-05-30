Наліт безпілотників на Ізмаїл: знищено відділення «Нової пошти» (фото, відео)

Під час нічної атаки з повітря, коли росіяни запустили по Україні два «Іскандери» та застосували 90 дронів-камікадзе, одним из напрямків ворожої атаки стала Одещина.

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В ДСНС повідомили, що рятувальники працювали над ліквідацією пожежі, що виникла після удару ворожих беспілотників по відділенню «Нової пошти».

«Внаслідок влучання виникла пожежа та руйнування відділення „Нової Пошти“. Також пошкоджено вантажні автомобілі. Пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — зазначили в надзвичайній службі.

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Горіло Ізюмське відділення "Нової пошти". Фото ДСНС

В Ізюмській військовій адміністрації додали, що «Шахеди» атакували промислову зону. Ударів зазнали складські приміщення у північно-західній частині міста.

Росіяни вдарили по промзоні Ізюма дронами-камікадзе. Фото МВА

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Пожежу ліквідували, обійшлося без жертв. Фото ДСНС

За попередніми даними, в місті обійшлося без жертв і постраждалих.

В «Новій пошті» повідомили, що зруйновані депо і відділення.

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«Станом на 08:30 пожежа була повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі», — йдеться в повідомленні.

Відділення «Нової пошти», в тому числі й на Одещині, не в перше попадають під ворожі удари. Так, попередня атака відбулася у березені цього року.

Фото ДСНС

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