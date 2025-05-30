- 12:47 В Україні перенесли святкування Дня захисту дітей: подробиці
- 12:29 Україна дізналася суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу з футболу U20
- 12:20 «Її поява — знак того, що мир вже близько»: зірка серіалу «К.О.Д» Олена Вознесенська про випробування та народження третьої дитини під час війни
- 12:01 Фінансовий гороскоп на червень-2025: перед Близнюками відкриються нові можливості, а Рибам потрібно довіритись інтуїції
- 11:35 Мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти, але не до 4 тисяч гривень: коли очікувати зростання та наскільки
- 11:11 «Обмежено придатних» до військової служби більше немає — майже всі різко одужали: у Раді озвучили цифри
- 10:46 Легка та ніжна йогуртова запіканка: «проста ідеальність» від відомого телеведучого
- 10:19 Камені проти куль: на Закарпатті роми влаштували «розбірки» з прикордонниками, є поранені з обох боків
- 09:54 Ротань залишив «Олександрію» та очолив іншу команду УПЛ
- 09:31 Ворог просувається на Сумщині: яка загроза нависла над обласним центром
- 09:06 Наліт безпілотників на Ізмаїл: знищено відділення «Нової пошти»
- 08:41 Тролейбусне депо у Харкові зруйновано внаслідок масованого удару дронів ворога
Наліт безпілотників на Ізмаїл: знищено відділення «Нової пошти» (фото, відео)
Під час нічної атаки з повітря, коли росіяни запустили по Україні два «Іскандери» та застосували 90 дронів-камікадзе, одним из напрямків ворожої атаки стала Одещина.
В ДСНС повідомили, що рятувальники працювали над ліквідацією пожежі, що виникла після удару ворожих беспілотників по відділенню «Нової пошти».
«Внаслідок влучання виникла пожежа та руйнування відділення „Нової Пошти“. Також пошкоджено вантажні автомобілі. Пожежа ліквідована. На щастя, загиблих та постраждалих немає», — зазначили в надзвичайній службі.
В Ізюмській військовій адміністрації додали, що «Шахеди» атакували промислову зону. Ударів зазнали складські приміщення у північно-західній частині міста.
За попередніми даними, в місті обійшлося без жертв і постраждалих.
В «Новій пошті» повідомили, що зруйновані депо і відділення.
«Станом на 08:30 пожежа була повністю зупинена. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації. І вже працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі», — йдеться в повідомленні.
Відділення «Нової пошти», в тому числі й на Одещині, не в перше попадають під ворожі удари. Так, попередня атака відбулася у березені цього року.
Фото ДСНС122
Читайте нас у Facebook