Тролейбусне депо у Харкові зруйновано внаслідок масованого удару дронів ворога (фото)

Під час чергової ракетно-дронової атаки з повітря, яка тривала з 22:50 29 травня та у ніч проти 30 травня, російські загарбники застосували 90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, а також дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

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В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Одещина та Донеччина.

«Сьогодні Харків зазнав чергової атаки: ворог випустив 8 „Шахедів“ по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси», — повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Також пошкоджень зазнали більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки.

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По тролейбусному депо вдарили 8 "Шахедів". Фото зі сторінки Ігоря Терехова

Ігор Терехов додав, що більшість транспорта булаа завчасно розосереджена по місту. В депо, де ремонтували тролейбуси, один з них був знищений, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

У Харкові ворожі дрони знищили тролейбус та 18 пошкодили. Фото зі сторінки Ігоря Терехова

Втім, міська транспортна система продовжує працювати. За словами мера Харкова, містяни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом.

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В ДСНС додали, що по обласному центру та Харківщині росіяни били і дронами-камікадзе, і балістикою:

У Слобідському районі міста Харкова в результаті обстрілу сталася пожежа на території комунального транспортного підприємства. Горіла будівля та тролейбус на площі 100 м кв. Пошкоджені 38 транспортних засобів підприємства та поруч розташовані житлові будинки. Постраждали 3 жінки.

У с. Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучання ракети та безпілотників пошкоджені приватний будинок, ферми, складська будівля та техніка. Постраждало 8 людей, з них 2 дітей. На території ферми загинуло 5 корів.

У с. Явірське Ізюмського району внаслідок влучання безпілотників пошкоджена будівля ферми. Постраждалих немає.

У м. Ізюм внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа у складській будівлі на площі 400 м кв. Постраждалих немає.

Раніше місцева влада регіону повідомляла про атаку на Харківщину КАБами — в одному з населенних пунктів області загинув чоловік, кілька жінок похилого віку зазнали поранень.

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

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