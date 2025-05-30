В Україні перенесли святкування Дня захисту дітей: подробиці

Міжнародний день захисту дітей, який зазвичай в Україні відзначався в першій день літа, віднині відзначатиметься в інший день.

Так, президент України підписав указ, згідно з яким День захисту дітей відзначатиметься щорічно 20 листопада, у Всесвітній день дитини.

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Офіційно цей день в Україні відзначається з 1 червня 1998 року. А рішення щодо зміни дати ухвалили з метою узгодження з міжнародною практикою та підкреслення важливості прав дітей у глобальному контексті.

20 листопада є символічною датою, адже саме цього дня у 1989 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини, яка стала ключовим документом у сфері захисту прав дітей.

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Вважається, що перше святкування Дня захисту дітей відбулося ще 1925 року в Сан-Франциско, коли генеральний консул Китаю організував фестиваль для сиріт. Офіційно ж свято було засноване в 1949 році в Парижі під час засідання Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Через 40 років, в 1989-му, відповідне рішення прийняла Генасамбеля ООН.

У багатьох країнах цей день відзначають дитячими фестивалями, освітніми заходами та благодійними ініціативами. Також проводяться акції, спрямовані на підвищення обізнаності щодо прав дітей та їхнього захисту.

Нагадаємо, що у третю неділю червня в Україні відзначатимуть День батька — відповідний президентський указ був підписаний у 2019 році.

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Фото з відкритих джерел

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