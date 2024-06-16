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Суспільство та люди

В Україні відзначають День батька: історія свята, гарні вітання та листівки

8:59 16 червня 2024
Боєць із сином

Після того, як у травні українці відзначили День матері, у неділю, 16 червня, настав День батька. У 2019 році це свято було започатковано на державному рівні (відповідний указ Президента України було видано 18 травня 2019 року) та відзначається у третю неділю червня.

Тоді це було зроблено з метою «створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей», проте з початком повномасштабної війни День батька набув особливого значення, адже тисячі глав сімейств вирушили на захист країни від російських. окупантів.

Саме їм так важливо сьогодні почути добрі слова підтримки та любові від своїх найрідніших у світі людей. Тож привітайте всіх батьків!

***

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У День батька тобі бажаю

Поваги, щастя, сил,

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Багато радісних хвилин

Щодня щоб приносив.

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Довгих років тобі, здоров'я.

Нехай здійсняться мрії.

Тільки найкращого на світі,

Мій тату, гідний ти!

***

Кращий татко на світі,

За сім'ю завжди в отвіті,

З Днем батька, дорогий,

Найкласніший і рідний!

Сил тобі бажаємо багато,

А завзяття — віз великий,

Перемог на полі бою!

Загалом будь завжди собою!

***

З Днем батька я вітаю!

Будь здоровий, любий тату,

На удачу та добро

Буде життя нехай багате.

Говорю за все «спасибі»:

За підтримку та пораду,

Я бажаю тобі сил,

Міцності на довгі роки!

А ще обов'язково доповніть свято новими українськими хітами, які піднімуть настрій навіть у цей непростий час .

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