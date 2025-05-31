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Клуб споживачів

«Безнадійного» посуду не буває: експертка Марина розповіла, як відмити найбдруднішу каструлю

18:53 31 травня 2025
Почистити брудну каструлю можна, фото з відкритих джерел

З приходом літа багато господинь оновлюють тюль на вікнах, а також, певно, «розгрібають» завали речей, які не було часу відмити раніше.

Іноді серед таких речей можна побачити, певно, і брудний посуд після походів та поїздок на дачу.

Звичайно, першою реакцією господині буває бажання викинути такий посуд, але тільки не на думку блогерки Марини.

Досвідчена експертка з прибирання назвала три дієвих способи «рятування» найбільш брудної каструлі.

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Спосіб перший. Окріп + кальцинована сода + крапля гелю. Залити у каструлю, почекати 30 хвилин, змити й отримати чистий посуд.

Спосіб другий. Сода + перекис + фольга. Нанести на посуд, покласти фольгу, почекати на реакцію. Старий нагар здається майже відразу, стверджує Марина.

Спосіб третій. Гірчичний порошок + оцет — ідеально для чавуну. Каструля як нова.

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Найбільш дієвий спосіб. У ньому задіяна каустична сода, тому бажано мати гумові рукавички.

«Каустична сода — засіб не для слабкодухих. Я одного разу купила відерце у „Епіцентрі“, і воно досі в роботі — для „безнадійних“ випадків», — коментує експертка.

Спочатку потрібно надягнути рукавички й поставити каструлю з брудним дном в іншу ємність (старий таз).
До двох столових ложок каустичної соди додати краплю гелю. Залити у каструлю гарячу воду — суміш «закипає» без плити.

Після цього приготовану суміш потрібно нанести на дно брудної каструлі. Зачекати 15 хвилин, і пройтися по брудному дну щіткою.

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Зазвичай весь бруд сходить. Але в разі потреби, процедуру можна повторити.

При цьому Марина попереджає, кальциновану соду потрібно зберігати у недоступному місці.

Нагадаємо, що інша блогерка, Олена, рекомендувала власний засіб на основі оцту, який може ефективно очистити будь-яку річ — він підходить як для кухні, так і для ванної кімнати.

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