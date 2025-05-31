- 21:32 «Досі дуже її люблю»: Бред Пітт запропонував Дженніфер Еністон переїхати в його будинок
- 21:01 Посипте цим лохину — й щедрого урожаю просто не уникнути
- 20:42 Зміна роботи та весілля: гороскоп на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку
- 20:34 З перших днів пішов добровольцем захищати Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Київщини
- 20:08 Приправа з листя хрону: можете готувати ціле літо, бо це дуже смачно
- 19:54 Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
- 19:44 Блокування рахунку через підозріле призначення платежу: що краще не писати під час банківських переказів
- 19:21 Окупанти почали використовувати новий ударний дрон: яким регіонам остерігатися його застосування
- 18:53 «Безнадійного» посуду не буває: експертка Марина розповіла, як відмити найбдруднішу каструлю
- 18:42 У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох людей
- 18:25 Атака на Харків та область: внаслідок ударів загинула жінка, багато поранених, є прильоти
- 18:22 Більше, ніж будь-коли: ЗМІ про кризу між Меган та Гаррі
«Безнадійного» посуду не буває: експертка Марина розповіла, як відмити найбдруднішу каструлю
З приходом літа багато господинь оновлюють тюль на вікнах, а також, певно, «розгрібають» завали речей, які не було часу відмити раніше.
Іноді серед таких речей можна побачити, певно, і брудний посуд після походів та поїздок на дачу.
Звичайно, першою реакцією господині буває бажання викинути такий посуд, але тільки не на думку блогерки Марини.
Досвідчена експертка з прибирання назвала три дієвих способи «рятування» найбільш брудної каструлі.
Спосіб перший. Окріп + кальцинована сода + крапля гелю. Залити у каструлю, почекати 30 хвилин, змити й отримати чистий посуд.
Спосіб другий. Сода + перекис + фольга. Нанести на посуд, покласти фольгу, почекати на реакцію. Старий нагар здається майже відразу, стверджує Марина.
Спосіб третій. Гірчичний порошок + оцет — ідеально для чавуну. Каструля як нова.
Найбільш дієвий спосіб. У ньому задіяна каустична сода, тому бажано мати гумові рукавички.
«Каустична сода — засіб не для слабкодухих. Я одного разу купила відерце у „Епіцентрі“, і воно досі в роботі — для „безнадійних“ випадків», — коментує експертка.
Спочатку потрібно надягнути рукавички й поставити каструлю з брудним дном в іншу ємність (старий таз).
До двох столових ложок каустичної соди додати краплю гелю. Залити у каструлю гарячу воду — суміш «закипає» без плити.
Після цього приготовану суміш потрібно нанести на дно брудної каструлі. Зачекати 15 хвилин, і пройтися по брудному дну щіткою.
Зазвичай весь бруд сходить. Але в разі потреби, процедуру можна повторити.
При цьому Марина попереджає, кальциновану соду потрібно зберігати у недоступному місці.
Нагадаємо, що інша блогерка, Олена, рекомендувала власний засіб на основі оцту, який може ефективно очистити будь-яку річ — він підходить як для кухні, так і для ванної кімнати.103
Читайте нас у Facebook