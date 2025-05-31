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Відмиє все — від кухні до ванної: рецепт «універсального очищувача» від блогерки Олени
Блогерка Олена, яка порадила господиням, як успішно очистити від бруду чавунну ванну, запропонувала своїм підписникам рецепт ефективного очищувача для дому на основі оцту.
За її словами цей засіб універсальний, Він підходить як для кухні, так і для ванної кімнати.
Засіб готується на основі оцту та зубної пасти. До 150 мл оцту додати половину столової ложки зубної пасти та дві столові ложки солі. Добре перемішати до однорідності.
Блогерка стверджує, що цим засобом можна мити раковину, змішувач, ванну, дзеркала, душову кабіну, унітаз.
Він чистить вапняний наліт, повертає блиск сантехніці, прибирає неприємні запахи.
«Якщо вам потрібна потужна паста, що очищає, то це точно вона. Відмиває та очищає все, від посуду до унітаза», — стверджує блогерка.
Вона також поділилася ще одним подібним рецептом.
Для нього потрібно змішати харчову соду, сіль, зубну пасту та мийний засіб для посуду. Нанести на брудну поверхню й залишити на деякий час. А потім потерти губкою або щіткою. Поверхні та сантехніка будуть чистими й свіжими.
Нагадаємо, ще одна визнана експертка з чистоти Марина поділилася своїм «диво-засобом», який допомагає їй тримати сантехніку завжди чистою й блискучою.21
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