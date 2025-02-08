Як відновити тюль і повернути йому білизну: «секретна порада» від Марини Жукової

Зима добігає кінця, і зовсім скоро багато господинь розпочнуть генеральне прибирання перед весною, відмиваючи від зимового бруду вікна та розвішуючи на них штори та гардини.

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Про це нагадує відома експертка з чистоти, блогерка Марина Жукова.

«Ви вже готові до приходу весни? — запитує вона жартома. — Якщо ні, то я йду до вас із своїм секретним рецептом, як зробити тюль білішим за біле».

Розпочати прання Марина радить з приготування содового розчину, оскільки саме сода, а не сіль дозволяє відіпрати тюль дуже якісно.

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Перед тим, ніж прати тюль, його треба добре витрусити від пилу. Найкраще відбілювати тюль содою та лимонною кислотою.

За словами Жукової, на 5 літрів окропу додати 3 столові ложки соди. Залишити у розчині фіранку на годину. За цей час сода виведе з тканини весь бруд. Потім випрати фіранку у пралці. При цьому для полоскання додати трохи крохмалю. Ефект буде дуже гарний.

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Якщо тюль не дуже брудний, можна у тазик налити теплу воду, розвести у ній 50 грамів прального порошку і 2 столові ложки соди. Замочити тюль у розчині на 30 хвилин. Після замочування випрати фіранку як зазвичай.

Можна ще відбілити тюль лимонною кислотою. Потрібно два пакетики засобу розчинити у теплій воді й замочити тюль на дві години. Потім випрати як зазвичай. Тюль після такого замочування стане надзвичайно білосніжним.

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