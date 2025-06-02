Близнюкам краще менше говорити, а Левам добре б змінити місце роботи: гороскоп на 2 червня та послання від Всесвіту

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 2 червня. У цей час приховане швидко стане явним, тому можуть відкритися будь-які таємниці та секрети — користуватися такими знаннями можна лише в благих цілях, повідомляє ТСН.

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Козеріг

Сьогодні уникайте негативних висловлювань, навіть на адресу тих, хто до вас не прихильний. Злі слова обов'язково повернуться до вас бумерангом. Намагайтеся бажати всім лише добра.

Водолій

Відмінний день для оформлення важливих документів та спілкування з начальством. Керівники будуть налаштовані доброзичливо та допоможуть вирішити ваші питання.

Риби

Для того, щоб день пройшов вдало, налаштуйтеся на позитив. Ваша думка на світ вирішить, наскільки щасливими будуть події цього дня.

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Овен

Сьогодні отримаєте повернення за свої вчинки. Будьте ласкаві до оточуючих, і вони дадуть вам взаємність.

Телець

Не обіцяйте те, що не зможете виконати. Тверезо оцініть свої можливості, перш ніж давати обіцянки, щоб не підвести нікого.

Близнюки

Пам'ятайте: «Слово — срібло, мовчання — золото». Чим менше говоритимете, тим краще. Непродумані слова можуть спричинити проблеми.

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Рак

Використовуйте шанс продемонструвати себе з кращого боку перед колегами та особливо начальством. Це зміцнить ваш авторитет.

Лев

Чудовий день для зміни роботи. Співбесіда пройде вдало, і ви матимете шанс отримати бажану посаду.

Діва

Сьогодні ваше красномовство в силі! Використовуйте його, щоб переконати тих, від кого залежить ваше благополуччя — наприклад, начальника.

Терези

Плануйте важливі справи на першу половину дня. Після обіду активність спаде, і краще зайнятися чимось легким та невимушеним.

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Скорпіон

Продуктивний день! З правильним плануванням ви зможете зробити стільки справ, скільки зазвичай робите протягом тижня.

Стрілець

Сьогодні вдалі будь-які переговори — чи по роботі, чи в особистому житті. Якщо потрібно домовитись про щось важливе, призначайте зустріч саме на сьогодні.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 2 по 8 червня).

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