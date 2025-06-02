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Вибори в Польщі: новим президентом країни стане Кароль Навроцький
У другому турі президентських виборів у Польщі, який пройшов 1 червня, перемогу здобув Кароль Навроцький, якого підтримує правляча партія «Право і справедливість» (PiS).
Як передає «Газета виборча», після підрахунку 100% голосів Кароль Навроцький отримав 50,89%, а за його опонента — мера Варшави, кандидата центристської «Громадянської платформи» Рафала Тшасковського — віддали голоси 49,11% виборців.
В першому турі президентських перегонів кандидати набрали 31,36% і 29,54% відповідно. Далі у списку розмістились ультраправі кандидати Славомір Менцен (результат 14,81%), і Гжегож Браун (6,34%), а також ліберальний спікер Сейму Шимон Головня (4,99%).
Варто зазначити, що після закриття дільниць екзитполи показували мінімальну перевагу Тшасковського. Зокрема, згідно опитуванню IPSOS, яке було підготовлене для телеканалів TVP, TVN та Polsat, чинний мер Варшави набирав 50,3% голосів, а Кароль Навроцький отримував 49,7% голосів.
Після оголошення результатів першого екзит-полу у штабі Рафала Тшасковського вже почали святкувати перемогу, а сам політик оголосив себе переможцем виборів.
«Ми перемогли, хоча, я думаю, що ця фраза назавжди увійде до польської мови, мови польської політики — „на лезах бритви“… Я казав, що буде дуже тісно, що кожен голос буде враховано», — цитує Тшасковського телеканал TVN24.
Зі свого боку, Кароль Навроцький призвав не звертати уваги на невеликий розрив між ним і опонентом. За його словами, він ще може перемогти свого політичного опонента.
«Ми переможемо та врятуємо Польщу. Ми не дозволимо замкнутися правлінню Дональда Туска. Це специфічні вибори, єдині такі після 1989 року, тому я хочу подякувати вам усім», — звернувся Кароль Навроцький до своїх виборців після оголошення результатів екзит-полу другого туру президентських виборів, повідомляє Gazeta.pl.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», 42-річний Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам'яті. він постійно підіймав питання Волинської трагедії і пов'язував «визнання провини» Києвом як обов'язкову передумову для подальшого руху в НАТО і ЄС.
Він також підписав політичну декларацію Славоміра Менцена, одним з пунктів якої є те, що Польща не має підтримувати вступ України до НАТО. Зокрема, Навроцький заявив, що у разі перемоги не ратифікує членство України в Альянсі, аби «не втягнути НАТО у прямий конфлікт з росією».
У відповідь на це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав «державною зрадою» обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО. Він додав, що вважає це «одним з найгучніших скандалів цієї кампанії».10
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