Україна має бути в НАТО: в Польщі назвали умови членства країни в Альянсі

Президент Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна повинна бути в НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю виданню rp.pl, але додав, що для цього мають бути виконані певні умови.

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«Дай Боже, щоб Україна виграла війну з росією. Це такий довгий цикл вступу до НАТО та вступу до Європейського союзу, з такою великою кількістю змінних протягом наступних років, можливо, десятиліть, що важко відповісти на це питання сьогодні. Особливо в такий чутливий час, як зміна президента США. З іншого боку, я вважаю, що умовою вступу України до європейських структур і НАТО має бути згода на ексгумацію поляків на Волині», — зазначив Навроцький.

Щодо територій, які окупувала рф в Україні, то Навроцький вважає, що це питання, які мають вирішуватися між країнами.

«Не тільки європейськими, в рамках певних міжнародних переговорів, які мають випливати з позиції держави-окупанта та України», — вважає історик.

Додамо, що в жовтні Кароль Навроцький, коментуючи питання ексгумації жертв Волинської трагедії, назвав Галичину «Малопольщею». На це звернув увагу народний депутат і колишній голова українського Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович. Він назвав це «жалем за втраченими територіями».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрічалися в Луцьку, де вшанували всіх безневинних жертв Волиньської трагедії.

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