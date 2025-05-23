Це державна зрада: Дональд Туск відреагував на обіцянку кандидата в президенти Польщі не пускати Україну в НАТО

1 червня у Польщі відбудеться другий тур президентських виборів, бо жоден із кандидатів не здобув понад 50% голосів. У другому турі проєвропейський політик, чинний мер Варшави, кандидат від ліберальної «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський зустрінеться з кандидатом від партії «Право і справедливість» (ПіС), істориком, очільником Інституту національної пам’яті (ІНП), доктором Каролем Навроцьким, який отримав 29,54% голосів проти 31,36%Тшасковського.

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Від самого початку повномасштабного вторгнення Польща підтримувала Україну військово, політично та гуманітарно. Й нам вкрай важливо, щоби так залишалося й надалі. Однак перед виборами спостерігається зростання антиукраїнських настроїв, попри те, що інтереси Польщі полягають у стримуванні російської агресії, в чому Україна відіграє ключову роль.

Неоднозначна пропозиція кандидатам

Так, кандидат від ультраправої націоналістичної партії «Конфедерація» Славомір Менцен, який вибув із перегонів, запропонував Навроцькому підтримку його виборців в обмін на підписання декларації з низкою умов, серед яких відмова від підтримки вступу України до НАТО.

«Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту обговоримо у пана на каналі», — написав днями у соцмережі Х кандидат у президенти Польщі Навроцький, звертаючись до Менцена.

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Хто такий Кароль Навроцький

Кароль Навроцький, який лідирує перед другим туром виборів, неодноразово акцентував на темі Волинської трагедії та заявляв, що Київ не може розраховувати на вступ до ЄС або НАТО, доки не буде вирішено питання ексгумації польських жертв.

«Без цього немає співпраці», — сказав він в ефірі Polsat News у січні 2025 року.

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Хоча Навроцький виступає за мирне врегулювання війни росії проти України за участі ЄС, він одночасно звинувачує європейських лідерів — зокрема прем’єра Польщі Дональда Туска — у нібито сприянні ескалації війни. Його критикують за проросійську риторику, зокрема через візит до москви у 2018 році, та називали «голосом путіна» у польському політичному дискурсі.

Попри це, він заявляє, що вважає дії росії терористичними, та наполягає на участі Польщі в майбутніх переговорах між США, росією та Україною — в рамках принципу «спочатку Польща».

Тож Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської Конфедерації Славоміра Менцена. Одна з них — обіцянка не пускати Україну до НАТО, в обмін на підтримку в другому турі. Про це повідомляє польське видання Onet.

Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом у четвер, 22 травня.

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«Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з росією», — висловився Навроцький. Він також заперечив можливість відправки польських військ до України.

«Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися», — заявив Навроцький.

Реакція Туска на обіцянку кандидата в президенти

Коментуючи передвиборчі перегони, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав «державною зрадою» обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО.

«Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО… Не може бути (для цього — Авт.) кращого терміна, ніж державна зрада», — сказав Туск в ефірі TVN24.

Він додав, що вважає це «одним з найгучніших скандалів цієї кампанії».

Туск підкреслив, що членство України в НАТО «є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі», тому «останнє, що Польща повинна робити, — це реалізовувати чи підтримувати вимоги путіна». При цьому прем’єр Польщі теж наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх солдатів в Україну.

Раніше «ФАКТИ повідомляли, що на президентських виборах у Румунії вибрали проєвропейського кандидата.

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