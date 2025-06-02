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Навіщо принц Вільям звів Кейт Міддлтон одразу з чотирма колишніми дівчатами

11:56 2 червня 2025
Навіщо принц Вільям познайомив Кейт Міддлтон із колишніми дівчатами

Стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма сьогодні сприймаються як казка, навіть коли вони виконують спеціальні доручення від короля Чарльза III — як це було зі спуском на воду новітнього британського фрегату.

Втім, так було не завжди, і одного разу парі навіть довелося пройти через справжнє випробування, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Як відомо, шлюб Уельських був укладений за коханням. Вони довгий час зустрічалися, розходилися і знову сходилися за часів студентства та перші роки після випуску з університету. Зі сторони, не знаючи нічого про статус Вільяма, здавалося, що у них з Кейт відносини — як у звичайнісінької пари, яка не знає, що робити зі своїм майбутнім.

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Втім, прийшов час, коли принц Уельський зрозумів, що не може втратити Міддлтон ні як супутницю життя, ні як майбутню королеву. У нього сталася важлива розмова з Кейт, на якій він розповів майбутній принцесі про всі свої відносини — а зустрічався він у різний час з чотирма красуня. Своєю чергою, вона не стала приховувати, що була всерйоз закохана двічі.

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І ось настало 29 квітня 2011 року, день весілля, на яке принц Вільям запросив Джекку Крейг, Арабеллу Масгрейв, Роуз Фаркуар та Ізабеллу Анструтер-Гоф-Калторп, які свого часу розбивали йому серце. Своєю чергою, Кейт Міддлтон покликала на весілля Вільямом Руперта Фінча та Віллема Маркса. За словами королівських експертів, таким чином молоді хотіли показати всім, що з минулим покінчено, і попереду — тільки нове та щасливе життя.

В той же час деякі експерти натякають, що світське суспільство у Британії не настільки широке, як може здатися, а багато екс-коханців не можуть уникати зустрічей. Так, сестра Чарльза III принцеса Анна за останні роки неодноразово потрапляла на камери під час прийомів у компанії свого колишнього Ендрю Паркера-Боулза, який також доводиться екс-чоловіком… нинішній королеві Каміллі. В той же час багато кому версія про «прощання з минулим» подобається більше.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно принц Гаррі зненацька прилетів до Китаю й отримав від шанувальників нове прізвисько.

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