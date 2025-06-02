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Навіщо принц Вільям звів Кейт Міддлтон одразу з чотирма колишніми дівчатами
Стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма сьогодні сприймаються як казка, навіть коли вони виконують спеціальні доручення від короля Чарльза III — як це було зі спуском на воду новітнього британського фрегату.
Втім, так було не завжди, і одного разу парі навіть довелося пройти через справжнє випробування, пишуть зарубіжні ЗМІ.
Як відомо, шлюб Уельських був укладений за коханням. Вони довгий час зустрічалися, розходилися і знову сходилися за часів студентства та перші роки після випуску з університету. Зі сторони, не знаючи нічого про статус Вільяма, здавалося, що у них з Кейт відносини — як у звичайнісінької пари, яка не знає, що робити зі своїм майбутнім.
Втім, прийшов час, коли принц Уельський зрозумів, що не може втратити Міддлтон ні як супутницю життя, ні як майбутню королеву. У нього сталася важлива розмова з Кейт, на якій він розповів майбутній принцесі про всі свої відносини — а зустрічався він у різний час з чотирма красуня. Своєю чергою, вона не стала приховувати, що була всерйоз закохана двічі.
І ось настало 29 квітня 2011 року, день весілля, на яке принц Вільям запросив Джекку Крейг, Арабеллу Масгрейв, Роуз Фаркуар та Ізабеллу Анструтер-Гоф-Калторп, які свого часу розбивали йому серце. Своєю чергою, Кейт Міддлтон покликала на весілля Вільямом Руперта Фінча та Віллема Маркса. За словами королівських експертів, таким чином молоді хотіли показати всім, що з минулим покінчено, і попереду — тільки нове та щасливе життя.
В той же час деякі експерти натякають, що світське суспільство у Британії не настільки широке, як може здатися, а багато екс-коханців не можуть уникати зустрічей. Так, сестра Чарльза III принцеса Анна за останні роки неодноразово потрапляла на камери під час прийомів у компанії свого колишнього Ендрю Паркера-Боулза, який також доводиться екс-чоловіком… нинішній королеві Каміллі. В той же час багато кому версія про «прощання з минулим» подобається більше.
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