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- 19.05 19:38 Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
Принц і принцеса Уельські іноді можуть вболівати за різні команди, але це не призводить до суперечок, адже роблять так майбутні король і королева навмисне, щоб не скривдити нікого з підданих.
Водночас на наступному тижні Вільям і Кейт будуть «грати в одній команді» — тобто, виконуватимуть одне й теж саме завдання, для чого здійснять подорож до Шотландії, пишуть британські ЗМІ.
Річ у тім, що принц і принцеса вирушать до Скотстауна, щоб взяти участь у церемонії присвоєння імені HMS Glasgow (Корабель Його Величності «Глазго») протичовновому фрегату з серії Type 26 на верфі BAE Systems у четвер, 22 травня.
Він буде дев'ятим кораблем, який має це горде ім'я. Перший фрегат п'ятого рангу з цим ім'ям був побудований ще у 1745 році. Назва «Глазго» не випадкова. Місто Глазго здавна було тісно пов'язане з Королівським військово-морським флотом завдяки суднобудівним верфям.
А у червні 2021 року Кейт була призначена почесним спонсором HMS Glasgow, який тільки почав будуватися. У палаці повідомили, що в четвер вони з Вільямом візьмуть участь у присвоєнні імені кораблю, випустивши пляшку віскі, яка буде розбита об корпус.
Потім вони піднімуться на борт, де їм розкажуть про будівництво корабля та його можливості. Після цього Вільям та Кейт зустрінуться зі студентами, які допомагали під час будівництва корабля, виконуючи роботи з листовим металом, зварюванням та монтажем трубопроводів.
Чергова поїздка пройде після і без того напруженої пари тижнів для принца та принцеси Уельських.
Цього тижня принц Вільям взяв участь в інвесттурі у Віндзорському замку, а також з'явився на службі Ордену Бані у Вестмінстерському абатстві, де його було призначено великим магістром стародавнього ордену.
Минулого тижня Вільям і Кейт провели кілька заходів разом з рештою членів королівської родини, щоб відсвяткувати 80-ті роковини закінчення Другої світової війни.
До речі, принцеса Уельська обрала для виходу улюблені сережки принцеси Діани — перлинним краплям Collingwood.141
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