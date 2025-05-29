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Принц Гаррі зненацька прилетів до Китаю й отримав від шанувальників нове прізвисько

16:59 29 травня 2025
Принц Гаррі, фото Trip.com

Поки король Великобританії Чарльз III здійснював свій перший офіційний візит до Канади, його молодший син Гаррі подався в іншому напрямі — до міста Шанхай у Китаї.

Там він виступив на міжнародній конференції з подорожей та туризму, пишуть британські ЗМІ.

На конференції Гаррі виступав з програмною промовою, закликаючи туристичну індустрію підтримувати сталий розвиток туризму та загальні кліматичні цілі.

Там же в Китаї шанувальники Гаррі дали йому нове прізвисько «Трип». Саме так називається китайська туристична онлайн-агенція, яка належить Trip.com Group. Його вебсайт і мобільний додаток можна використовувати для бронювання авіаквитків, готелів, поїздів, оренди автомобілів, трансферів до аеропорту, екскурсій і квитків на визначні місця.

Поїздка пов'язана з його роллю співзасновника Travalyst, організації, що просуває екологічні подорожі.

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Оскільки само по собі слово «trip» перекладається як «подорож», певно, недоброзичливці хотіли показати, що Гаррі більше імітує діяльність, постійно переміщуючись з однієї країни в іншу.

ЗМІ зазначають, що принц Гаррі вперше відвідує Китай. Його брат принц Вільям вже бував у цій країні у 2015 році під час першого за 30 років королівського візиту. Чарльз ніколи не відвідував Китай.

Сьогодні під час свого виступу на конференції Envision 2025 Global Partner Conference Гаррі сказав представникам туристичної індустрії, що їм необхідно працювати спільно, щоб досягти цілей боротьби зі зміною клімату до 2030 року. Він також додав, що Азійсько-тихоокеанський регіон має всі можливості для цього.

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«Зміна клімату — це не просто екологічна проблема, це критична ситуація для бізнесу, яка щороку коштує світовій економіці 143 мільярди доларів. Нині саме час для галузі підтвердити свою відданість справі добра. Проблеми, безперечно, виникатимуть, але якщо я чомусь і навчився у своєму житті, то це тому, що значних змін ніколи не дається легко. Справжній захід нашої прихильності — те, як ми реагуємо, коли шлях стає важким. Ми ніколи не повинні здаватися», — сказав Гаррі.

Разом з тим шанувальники королівської родини дружно висміяли принца Гаррі. Найпопулярніші коментарі мають один і той же зміст: «Принц Гаррі — ековоїн, що рятує світ, літаючи на самоті на приватних літаках».

Поїздка Гаррі пішла за повідомленнями про те, що найближчими місяцями він запустить власне комерційне підприємство і водночас зосередить зусилля на своєму фонді Ігри Нескорених. Це буде одним із перших завдань нещодавно сформованої команди радників Сассексів.

Нагадаємо, з нагоди святкування сьомої річниці шлюбу дружина принца Гаррі Меган Маркл опублікувала низку особистих фотографій й розповіла про те, що пережила післа переїзду до Америки.

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