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Чарівно: Наталя Могилевська показала свій квітник
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка відсвяткувала день народження молодшої доньки, показала те, що її тішить та надихає. Виявилося, що це невеликий квітник у її заміському будинку. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя показала та розказала, які вирощує на ньому квіти.
«Те, що мене дуже тішить і надихає, — сказала Наталя. — В мене немає землі, щоб зробити величезний сад, але те, що я змогла зробити на терасі, настільки мене радує, що я просто очі не можу відвести».
Могилевська показала троянди, тюльпани, гортензії та матіолу, які ростуть у великих горщиках. Підписники відреагували на відео, вражені кількістю квітів.
«Дуже гарно, наче куточок раю», — написали у коментарях.
«Чарівно! — поділилися враженням. - Хай все росте, цвіте і радує. І мирних ночей…«
«Ще можете посадити петунії, бегонії, вони дуже ароматні і красиві, — порадили у мережі. — І цвітуть з весни аж до морозів».
Раніше новий кліп Наталі Могилевської підпав під критику у мережі.62
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