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Чарівно: Наталя Могилевська показала свій квітник

15:52 2 червня 2025
Наталія Могилевська показала свій квітник

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка відсвяткувала день народження молодшої доньки, показала те, що її тішить та надихає. Виявилося, що це невеликий квітник у її заміському будинку. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя показала та розказала, які вирощує на ньому квіти.

«Те, що мене дуже тішить і надихає, — сказала Наталя. — В мене немає землі, щоб зробити величезний сад, але те, що я змогла зробити на терасі, настільки мене радує, що я просто очі не можу відвести».

Могилевська показала троянди, тюльпани, гортензії та матіолу, які ростуть у великих горщиках. Підписники відреагували на відео, вражені кількістю квітів.

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«Дуже гарно, наче куточок раю», — написали у коментарях.

«Чарівно! — поділилися враженням. - Хай все росте, цвіте і радує. І мирних ночей…«

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«Ще можете посадити петунії, бегонії, вони дуже ароматні і красиві, — порадили у мережі. — І цвітуть з весни аж до морозів».

Раніше новий кліп Наталі Могилевської підпав під критику у мережі.

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