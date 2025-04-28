У стилі «русалоньки»: Наталя Могилевська вразила подарунком для молодшої доньки (фото)
Відома співачка Наталя Могилевська, яка на початку великої війни стала мамою для двох сестер, відсвяткувала день народження молодшої доньки. Свято для пʼятирічної Соні проходило у стилі її улюбленого мультфільму «Русалонька». На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя поділилася світлинами та відео зі святкування та розповіла про процес підготовки до нього. Співачка вирішила підключити до нього і саму Соню.
- Ми робимо день народження у силі Русалоньки, — розповіла Наталя. — всі декорації будуть також у цьому стилі.
Могилевська також влаштувала доньці квест по території заміського будинку, де вони живуть. Дівчинка йшла за стрілками, намальованими на землі і знаходила подарунки — рожеві кросівки, піжаму та кішку-вазочку.
- Ми вирішили долучити Соню до готування свята, — сказала Наталя. — Щоб вона знала, як це все народжується. Сьогодні був чарівний ранок, День народження моєї Соні, яка вже стала дуже дорослою — їй 5.
Підписники приєдналися до поздоровлень дівчинці та зірковій матусі.
- Наталя, захоплююсь вами, — написали у коментарях. — Ви вмієте любити. Так тримати. Любов вам зразу повертається! І хай так буде. З Днем народження вашу донечку вітаємо. Рясних Божих благословінь вам з родиною!
- Ваууу яке класне свято! — були вражені підписники. — Головне це щирі емоції. Зі святом Сонечку.
- У Соні головний подарунок-це мама, особливо така, як Ви, — написали у коментарях.
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