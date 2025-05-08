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Немає душі: мережа розкритикувала новий кліп Наталі Могилевської
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка вразила привітанням до дня народження молодшої доньки, переспівала хіт початку 2000-х. Пісня «Я весна» була написана у 2001 році Наталею, а автором музики став російський композитор Аркадій Укупник. Зараз артистка переклала її українською та переробила кліп. Відео зроблено за допомогою штучного інтелекту. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя поділилася подробицями.
«Королева Весна, молодша сестра Сніжної Королеви, яка завжди її перемагає, — написала співачка. — Колись давно в дитинстві Вона обрала дарувати тепло, любов та радість людям… Ловіть нашу нову роботу для вас, зроблену виключно штучним інтелектом. Ми дуже хотіли подарувати вам подих справжньої весни».
Шанувальники співачки відреагували на нову роботу, але не всі залишилися задоволеними саме кліпом, вважаючи, що реальна Наталя та жива природа були б кращою картинкою.
«Штучний інтелект зробив відео, гарне відео, але краще, коли відео реальне і зроблене людьми», — написали у відповідь.
«Жива природа, люди набагато красивіші, навіть, у своїй недосконалості!» — додали у коментарях.
«Штучний інтелект зробив дуже гарну картинку, але мені запам'яталося колесо, яке Наталя сама зробила в тюльпанах в оригінальному кліпі, — згадали шанувальники. - То було ВАУ!»
«Мені теж кліп, що був, все ж гарніший, — поділилися думками. - ШІ знецінює живе».
«Мені взагалі кліп не сподобався, — додали у коментарях. — Для мене весна — це коли багато зелені. А тут — як інша планета. Дійсно, що ШІ немає душі».
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