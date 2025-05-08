Немає душі: мережа розкритикувала новий кліп Наталі Могилевської

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка вразила привітанням до дня народження молодшої доньки, переспівала хіт початку 2000-х. Пісня «Я весна» була написана у 2001 році Наталею, а автором музики став російський композитор Аркадій Укупник. Зараз артистка переклала її українською та переробила кліп. Відео зроблено за допомогою штучного інтелекту. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя поділилася подробицями.

ВІДЕО ДНЯ

«Королева Весна, молодша сестра Сніжної Королеви, яка завжди її перемагає, — написала співачка. — Колись давно в дитинстві Вона обрала дарувати тепло, любов та радість людям… Ловіть нашу нову роботу для вас, зроблену виключно штучним інтелектом. Ми дуже хотіли подарувати вам подих справжньої весни».

Кадри з нового кліпу Наталі Могилевської на пісню "Я весна"

Шанувальники співачки відреагували на нову роботу, але не всі залишилися задоволеними саме кліпом, вважаючи, що реальна Наталя та жива природа були б кращою картинкою.

РЕКЛАМА

«Штучний інтелект зробив відео, гарне відео, але краще, коли відео реальне і зроблене людьми», — написали у відповідь.

«Жива природа, люди набагато красивіші, навіть, у своїй недосконалості!» — додали у коментарях.

«Штучний інтелект зробив дуже гарну картинку, але мені запам'яталося колесо, яке Наталя сама зробила в тюльпанах в оригінальному кліпі, — згадали шанувальники. - То було ВАУ!»

РЕКЛАМА

«Мені теж кліп, що був, все ж гарніший, — поділилися думками. - ШІ знецінює живе».

«Мені взагалі кліп не сподобався, — додали у коментарях. — Для мене весна — це коли багато зелені. А тут — як інша планета. Дійсно, що ШІ немає душі».

РЕКЛАМА

Раніше репер Потап показав «нову» Настю.

98

Читайте нас у Facebook