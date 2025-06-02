Мольфар Макс Гордєєв розповів, як складеться новий тиждень для представників всіх знаків зодіаку.

А розклад за картами Таро підказує, які радості та проблеми можуть привернути увагу завтра, 3 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Вісімка Жезлів»

В Овнів стрімкий рух вперед. Все, що ви будете завтра робити, буде рухатися з особливою легкістю та результативністю. Ваші думки стануть ясними, рішення швидкими, а дії точними.

Порада карт — Скористайтеся шансом взяти під контроль хід будь-якої справи та керувати своєю енергією.

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Телець — «Трійка Кубків»

Для Тельців день стане справжнім святом душі. Настав час дозволити собі щиру радість і насолоду — хай то буде зустріч із друзями, отримання подарунків або просто приємний час у колі близьких.

Порада карт — Варто поділитися своїм щастям з оточенням, і воно повернеться до вас подвійно.

Близнюки — «Мир»

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Для Близнюків відкривається можливість завершити важливий внутрішній етап. Це день досягнення гармонії із собою, а також стійкості та передбачуваності.

Порада карт — Звільніться від ілюзій та впевнено дивіться у майбутнє.

Рак — «Повішений»

Перед Раками постане непростий вибір. Можливо, вам доведеться поступитися своїми інтересами заради чогось більшого або, навпаки, відмовитися від ролі жертви та взяти долю у власні руки.

Порада карт — Варто обов'язково прислухатися до внутрішнього голосу.

Лев — «Лицар Жезлів»

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Леви відчують у собі потужну хвилю енергії та бажання діяти. Однак будьте обережні: надмірна імпульсивність може зіграти з вами злий жарт.

Порада карт — Варто спрямувати свої сили у конструктивне джерело і не поспішати з далекими планами.

Діва — «Місяць»

Для Дів день буде сповнений таємниць та неоднозначних сигналів. Вам варто більш чітко відокремлювати реальні відчуття від ілюзій.

Порада карт — Потрібно пам'ятати, що внутрішні страхи існують лише в нашій уяві, і вони зникнуть, якщо ви навчитеся їх розпізнавати.

Скорпіон — «Сімка Пентаклів»

Скорпіонам терпіння та вичікувальна тактика можуть принести більше користі, ніж активні дії. Спостерігайте, аналізуйте, але не поспішайте — зрілість ситуації настане незабаром.

Порада карт — Варто добре продумати наступний крок, але поки що не вмішуватися у ситуацію.

Стрілець — «Четвірка Мечів»

Стрільцям необхідно взяти паузу й знайти час для відновлення. Медитація або просто тиша допоможуть вам перезавантажитись й почати все з нуля.

Порада карт — Не поспішайте, перепочинок допоможе вам повернутися до справ з новими силами.

Козоріг — «Лицар Мечів»

Від Козорогів день буде вимагати рішучості, швидкості та повної концентрації. Подолайте внутрішню інерцію та йдіть вперед з повною самовіддачею.

Порада карт — Не дозволяйте собі відволікатися — від вашої зібраності буде залежати результат.

Водолій — «Дев'ятка Пентаклів»

Водолії відчують результати своєї праці й отримають заслужене задоволення. Ви зможете дозволити собі насолодитися гармонією, затишком та красою свого оточення.

Порада карт — Вам варто похвалити себе: ви створили простір, де по-справжньому комфортно.

Риби — «Правосуддя»

Від Риб день буде вимагати чесності — передусім перед собою. Можливо, доведеться приймати важливе рішення, зваживши всі «за» та «проти». Рухайтесь уперед й у вас все буде добре.

Порада карт — Намагайтесь діяти справедливо, й у відповідь отримаєте повагу не тільки від оточення, а й від власної душі.

Також пропонуємо гороскоп на новий тиждень від чарівної української тарологині.

Нагадаємо, що відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для читачів «ФАКТІВ» склала прогноз на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку.

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