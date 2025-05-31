Зміна роботи та весілля: гороскоп на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала прогноз на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць буде спокійним і принесе довгоочікуване розв'язання багатьох проблем.

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Овен

Для представників знаку Овен настає ідеальний час для створення фундаменту. Це стосується вирішення робочих питань та налагодження особистого життя. Якщо ви довго не наважувалися на важливий крок, зараз саме час.

Телець

Зірки радять Тельцям зосередитись на спілкуванні з людьми вашого найближчого оточення. Саме там ви знайдете підтримку у скрутний час і пораду, яка допоможе у прийнятті рішень. Намагайтеся не сперечатися — інтуїція у червні може вас підвести.

Близнюки

Саме час пильно стежити за своїми емоціями. Почуття можуть зіграти з вами злий жарт і перевернути все догори дригом. Можуть з'явитись люди, які захочуть перешкодити вашим планам. Не залишайте свій шлях та довіряйте своїй інтуїції.

Рак

Вирішення важливих справ представникам знаку краще відкласти до наступного місяця. Використовуйте червень для аналізу та роздумів. Найкраще — вирушити у невелику подорож, яка переведе увагу на менш важливі речі.

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Лев

Місяць вдалий для тих, хто давно мріяв проявити свою ініціативу. Тепер вона вже точно буде помічена та оцінена. Можливі зміни у службовому становищі або зміна роботи. Будь-який з цих варіантів виявиться для вас вдалим.

Діва

Представники знаку Діва мають залишатися вірними своїм цінностям. Навіть незважаючи на те, що у червні переконання будуть піддаватися великим спокусам. Напружений період буде в другій половині червня, так що ви маєте час підготуватися, щоб відстояти себе.

Терези

Представники знаку Терези можуть сміливо діяти та приймати рішення. Не бійтеся витрачати емоційні та матеріальні ресурси — ви будете винагороджені за це сповна. Початок літа стане для вас першою сходинкою до приємних змін, які виявляться вже наприкінці року.

Скорпіон

У червні Скорпіонам варто максимально приділити увагу турботі про своїх близьких. Як ніколи, вони цього потребуватимуть. Візьміть невелику відпустку, щоб провести час зі своєю другою половинкою. Міцний емоційний зв'язок лише покращить ваше становище у суспільстві та створить передумови для матеріального успіху.

Стрілець

Зірки закликають активних Стрільців у червні стежити за порядком. Це стосується як побутових речей, так і ваших почуттів. Відкиньте сумніви та вирішіть питання, які вже давно відкладали. Не варто перенапружуватися, у другій половині місяця займіться своїм здоров'ям.

Козоріг

Представники знаку повинні частіше прислухатися до порад друзів. Йдеться про тих людей, з якими ви давно знайомі та впевнені у їхній щирості. Питання, які не давали вам спокою останні тижні, вирішаться найкращим чином. Треба лише виявити терпіння.

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Водолій

У представників знаку настає один із найромантичніших місяців за рік. Гарний час зробити пропозицію руки і серця та запланувати весілля. У самотніх Водоліїв з'явиться людина, яка вплине на їхню долю, а можливо, стане другою половинкою.

Риби

Зірки обіцяють Рибам пригоди, до яких вони явно не були готові. Не треба лякатися — випробування виявляться в результаті досить приємними та порадують вас фіналом. Не варто замикатися у своїх думках, частіше зустрічайтеся з друзями, не бійтеся бути відвертими та з радістю приймайте допомогу.

Раніше «ФАКТИ» давали фінансовий гороскоп на червень-2025, зазначивши, зокрема, що перед Близнюками відкриються нові можливості, а Рибам потрібно довіритись інтуїції.

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