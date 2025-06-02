Виконували замовлення ворога: СБУ затримала шістьох підпалювачів у 4 регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали російських агентів, які займалися підпалами енергооб’єктів «Укрзалізниці» та автомобілів ЗСУ у різних регіонах України.

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За даними спецслужби, всі виконавці ворожих замовлень потрапили «на гачок» агресора, коли шукали «легких заробітків» на Телеграм-каналах.

Наразі вони перебувають під вартою з перспективою тюремного ув’язнення.

Зокрема, на Київщині затримано 25-річного наркозалежного з Бучанського району, який спалив релейну шафу залізничного світлофора. Таке завдання він отримав від співробітника сил спеціальних операцій країни-агресора.

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Потім агент повинен був підірвати місцеву будівлю ТЦК за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП). Але правоохоронці спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він готував вибухівку для вчинення теракту.

У Дніпрі заблоковано підривну діяльність ще одного поплічника окупантів. Ним виявився 31-річний переселенець з Краматорська, який спалив релейну шафу біля місцевої станції «Укрзалізниці».

На Житомирщині затримано трьох мешканців Бердичева. Молодики віком 18 та 20 років підпалили дві релейні шафи і два позашляховики ЗСУ. Пошкоджені авто перебували на техогляді після виконання бойових завдань на фронті.

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Згодом фігуранти отримали нове замовлення з рф — спалити міське відділення пошти. Але виконавці не встигли цього зробити, оскільки були затримані за адресами проживання.

У Чернігівській області викрито місцевого рецидивіста, який за завданням рашистів поїхав до столичного регіону і спалив релейну шафу у Бориспільському районі.

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Нагадаємо, днями СБУ знешкодила групу російських агентів, які коригували удари по семи областях України.

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