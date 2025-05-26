Знешкоджено групу російських агентів, які коригували удари по семи областях України (фото)

СБУ, яка раніше затримала «крота» на оборонному заводі, що шпигував для фсб й мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ, разом із Нацполіцією затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила російскі ракети по обєктах у семи регіонах України

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«За результатами спецоперації одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них — 16 років, а найстаршому — 23», — зазначили в Службі безпеки України та додали, що на співпрацю з росіянами пішли студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець, а також двоє братів з Харківщини.

СБУ викрила агентурну мережу фсб. Фото СБУ

Фігуранти знали один одного, але діяли порізно. В той же час вониі мали одного куратора з російських спецслужб. Перед ними поставили завдання — встановлювти координати оборонних об'єктів для ракетних ударів.

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Зрадникам - від 16 до 23 років. Фото СБУ

«Щоб виконати завдання, фігуранти „подорожували“ містами, де поруч із потенційними „цілями“ паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8−12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ. Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як „спостережний пункт“ за обстановкою навколо», — йдеться в повідомленні.

Зрадників завчасно викрила контррозвідка СБУ, поетапно задокументувавши дії кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання, їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом фсб. Він мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де сам проходив навчання.

Фото СБУ

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