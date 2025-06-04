Масштабні кадрові зміни в ЗСУ: хто очолив ключові військові підрозділи

Відставка з посади командувача Сухопутними військами Михайла Драпатого, який написав рапорт на звільнення після загибелі військовослужбовців навчального центру під час ракетної атаки, спричинила важливі кадрові зміни в ЗСУ.

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Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, разом із президентом України та військовим керівництвом були ухвалені рішення, спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

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Він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб ефективно керувати фронтом. За словами міністра, у Сухопутних військах невдовзі буде призначена інша людина, яка займатиметься питаннями рекрутингу, мобілізації та підготовки військових.

Олег Апостол став командувачем Десантно-штурмовими військами, а Ігор Скибюк, який посідав посаду командувача ДШВ, призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Олег Апостол. Фото з відкритих джерел

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Також відбулися зміни у командуванні Силами безпілотних систем. Новим командувачем призначений Роберт Бровді (Мадяр). За словами міністра оборони, досвід роботи Мадяра з однією з найкращих бригад буде масштабований на все командування.

Роберт Бровді. Фото з відкритих джерел

Попередній командувач Сил безпілотних операцій Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід». Його головне завдання — модернізація командування та впровадження нових підходів.

Вадим Сухаревський. Фото з відкритих джерел

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Як зазначив Рустем Умєров, ці кадрові рішення мають одну мету — посилити українських військових на фронті та забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», після критики влади колишнього командувача Об'єднаними Силами генерала Сергія Наєва відправили на фронт. Взимку цього року він був призначений посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка».

Фото з відкритих джерел

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