Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що колишній командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв отримав розпорядження зайняти посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка».

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«Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи „Велика Новосілка“», — написав журналіст.

З посиланням на власні джерела, Бутусов зазначив, що президент Зеленський різко відреагував на інтерв'ю Наєва «Українській правді», де той заявив, що провал підготовки України до вторгнення рф у 2022 році повністю лежить на політичному керівництві країни та особисто на президенті.

«У законі про оборону чітко прописано: що робиться у мирний час, а що відбувається у воєнний. У статті 4 цього закону вказано, що в разі збройної агресії проти України або загрози нападу президентом ухвалюються три рішення. Перше — застосування Збройних сил, друге — запровадження правового режиму воєнного стану і третє — оголошення мобілізації», — заявив Наєв в інтерв'ю.

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Однак, за словами генерал-лейтенанта, він не може негайно виконати це розпорядження, оскільки посада командира тактичної групи є позаштатною і тимчасовою, і для призначення на цю посаду необхідно мати штатну посаду у ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», український політик, військовослужбовець, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував справу генералів, яких заарештували за провал оборони Харківщини. А головний консультант головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з політичних питань у 2021−2024 роках генерал-майор запасу Віктор Назаров вважає, що, якщо ми засуджуємо своїх командирів, то розраховувати на успішне завершення війни не варто.

Фото: armyinform.com.ua

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