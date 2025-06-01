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Якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо: Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ

16:52 1 червня 2025
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку

Під час ворожої атаки з повітря 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Згодом командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий повідомив про свою відставку.

«Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо», — написав він.

Драпатий висловив глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав.

«12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися — не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав. Я ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили», — зазначив він.

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Як писали «ФАКТИ», в березні військовий полігон у Дніпропетровській області зазнавав зазнав ракетного удару, внаслідок якого загинули та постраждали люди.

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