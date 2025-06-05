Термін проходження ВЛК обмежено придатними закінчується 5 червня: чи можуть його продовжити і що буде тими, хто не пройшов комісію

В Україні Міністерство оборони не планує подовжувати термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних із обмеженою придатністю. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє Радіо Свобода.

ВІДЕО ДНЯ

«Наскільки мені відомо, поки що не йдеться про продовження цього терміну», — зазначив він.

За його словами, ті, хто не пройде ВЛК до 5 червня, будуть вважатися такими, що порушили правила військового обліку в особливий період. Водночас люди, які розпочали цей процес, зможуть його завершити.

«Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період. І відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі, не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні», — сказав Лазуткін.

РЕКЛАМА

За його словами, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби наразі визнані близько 7% осіб.

«Ми наразі фіксуємо, що близько 7% людей визнані повністю придатними, близько 7−8% людей визначаються непридатними до служби у війську. Інші — придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах і так далі», — зазначив Лазуткін.

Як пояснила юристка з військового права адвокатського об’єднання «Актум» Наталя Гнатик, чоловіки, які мають підтвердження про початок проходження ВЛК, не потраплятимуть автоматично в розшук. За її словами, це може бути підставою для уникнення санкцій, якщо раніше не було інших порушень.

РЕКЛАМА

«На практиці більшість чоловіків отримали хоча б направлення на ВЛК і розпочали її. Відповідно, у них є документ, який сформований або через „Резерв+“, або паперове направлення на ВЛК, також обхідний лист. Це потенційно вказує на те, що особа намагалася хоча б виконати обов’язок. Після 5 червня не всі одразу потраплять у розшук. Якщо людина оформила направлення на ВЛК, в системі воно світиться, але жодного лікаря не пройшла, звісно, ТЦК також мають доступ до системи, і вони будуть бачити це. Якщо вони не допройдуть ВЛК, отримають або мітку „розшук“, або потенційну відповідальність у вигляді штрафу», — зазначила вона.

Як писали «ФАКТИ», влада планує розширити перелік категорій військовозобов'язаних, які наразі мають право перетнути кордон.

47

Читайте нас у Facebook