«Обмежено придатних» до військової служби більше немає — майже всі різко одужали: у Раді озвучили цифри

Невдовзі завершиться термін, відведений на проходження повторної ВЛК військовозобов'язаними, які більше року тому були визнані обмежено придатними. Таке рішення було ухвалене після того, як в новому мобілізаційному законодавстві залишилися лише дві категорії — придатні до військової служби та непридатні. Взимку термін проходження повторної медкомісії продовжили до 5 червня.

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За інформацією члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, практично всі громадяни з цієї категорії за результатами повторного проходження ВЛК отримали статус придатних, передає mediacenter.org.ua.

«Пройшли повторне ВЛК для того, щоб бути визнаними придатними чи непридатними, більш як половина тих, хто свого часу був визнаний непридатним. Дуже цікава тенденція з приводу того, яка пропорція тих, хто визнається придатним чи непридатним до військової служби. Так от, практично всі, 99%, визнаються придатними до військової служби», — зазначив він та додав: «Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була лазівкою для зловживань і для уникнення на той час від строкової військової служби, яку проходили громадяни України, чи інше небажання бути військовозобовʼязаним».

Наразі половина тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними без будь-яких застережень, інші — придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах чи системах забезпечення.

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Також нардеп зазначив, що не варто бути «надмірно оптимістичними» щодо ухвалення найближчим часом закону про демобілізацію чи звільнення зі служби окремих категорій осіб. Адже росіяни постійно збільшують свій мобілізаційний ресурс. Зокрема, кількість окупаційних військ на території тимчасово окупованих територіях України збільшується фактично на 15−20% у порівнянні з минулим роком.

«Я не маю на сьогодні такого оптимізму, щоб сказати, що найближчим часом буде ухвалено закон про звільнення з військової служби», — додав він.

В той же час Веніславський не виключив, що парламент може розглянути питання щодо скасувати обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23−24 років. За його словами, невдовзі у Верховній Раді можуть з’явитися відповідні законодавчі ініціативи.

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«Є ідея, щоб до 23−24 років не обмежувати громадян України в пересування, аби ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними та не змушені були залишатися за кордоном, підтримували звʼязок з Україною», — додав нардеп.

Раніше повідомлялося, що уряд планує розширити перелік категорій військовозобов'язаних, які наразі мають право перетнути кордон.

Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах

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