Видають себе за співробітників СБУ: спецслужба попередила українців про нову тактику ворога (відео)

Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється «співробітником СБУ» і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито «в інтересах Української Держави». Про це повідомили у відомстві.

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«Це так званий прийом спецоперацій „під чужим прапором“, який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації», — йдеться у повідомленні.

Також тактика вербування полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження.

«Зазвичай вигаданим приводом для цієї „справи“ є придбання „заборонених в Україні товарів“. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у „закритті кримінального провадження“. Щоб „вирішити це питання“, вони вимагають виконати поставлені ними завдання», — повідомили в СБУ.

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Такими завданнями можуть бути, наприклад, стеження за переміщеннями якоїсь особи, перенесення невідомих предметів з однієї адреси на іншу або придбання необхідних хімічних елементів та виготовлення саморобного вибухового пристрою. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

«Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер — і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних „завдань“. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота Служби безпеки: t.me/spaly_fsb_bot. Або повідомляйте про такі випадки на „гарячу лінію“ СБУ: 0 800 501 482», — додали в СБУ.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ затримала російського «крота» у штурмовій бригаді Нацгвардії.

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