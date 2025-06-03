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СБУ затримала російського «крота» у штурмовій бригаді Нацгвардії

14:55 3 червня 2025
СБУ затримала крота у Нацгвардії, фото СБУ

У Харкові Служба безпеки України затримала ще одного російського агента.

За даними спецслужби, фігурантом виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

Агент коригував повітряні атаки рф по локаціях «свого» підрозділу. Перебуваючи на посаді командира взводу, він «зливав» окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу.

Зрадник також мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.

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Після передачі розвідданих росіяни обіцяла агенту організувати його «евакуацію» в росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Співробітники СБУ завчасно викрили «крота» і затримали його. У затриманого вилучили телефон з доказами роботи на ворога.

За даними слідства, фігурант з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів — колишніх російських військових, які проживають у рф.

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Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями ​​СБУ затримала шістьох підпалювачів у 4 регіонах України. Російські агенти займалися підпалами енергооб’єктів «Укрзалізниці» та автомобілів ЗСУ.

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