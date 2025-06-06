Овнам краще утриматися від великих фінансових угод, а на Скорпіонів чекає важлива зустріч зі старим знайомим: гороскоп на 6 червня

П'ятниця, 6 червня, обіцяє бути насиченим й місцями, несподіваним днем для багатьох знаків зодіаку, вважає мольфар Макс Гордєєв.

Зірки рекомендують знакам зодіаку всі свої справи тримати під контролем, інакше вони можуть піти зовсім не так, як того хотілося б, йдеться у гороскопі, складеному для ТСН.

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Овен

Овнам бажано відмовитися від великих угод — можна позбутися коштів і навіть опинитися на порозі банкрутства. Можна проводити лише незначні фінансові платежі, щоб не бути у збитку.

Телець

Тельці можуть розпочати реалізацію серйозних та великих проєктів. Не варто витрачати час на дрібниці, а зосередитись на тому, що принесе прибуток.

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Близнюки

Близнюкам необхідно зосередитись на роботі, тоді й зробити вдасться навіть більше, ніж заплановано. Спілкування потрібно звести до мінімуму. Час — гроші.

Рак

Ракам краще закрити старі гештальти, а нові справи краще відкласти на потім. У започаткованих раніше справах необхідно поставити фінальну крапку, щоб досягти успіху у майбутніх проєктах.

Лев

Левам цілком можливо, доведеться зменшити темп, відступивши на кілька кроків назад. Краще відразу все перевірити та знайти помилку, яку необхідно виправити.

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Діва

Дівам важливо зупинитися та проаналізувати вже вжиті заходи та подумати про те, що та як робити далі. Краще не поспішати і робити все поступово, щоб не було прогалин та помилок.

Терези

Терезам важливо пам'ятати, що швидких результатів досягти не вдасться, а отже, і діяти потрібно відповідно — працюючи на тривалу перспективу, уникаючи поспіху та непродуманих рішень.

Скорпіон

Скорпіони зустрінуть людину з минулого. Ця зустріч принесе не тільки радість спілкування та спільні спогади, а й несподівану користь. Ви можете отримати неоціненну допомогу у професійних справах.

Стрілець

Стрільцям доведеться багато працювати, щоби результати були відчутними. Чим більше ви встигнете зробити, тим більше дивідендів з часом отримаєте за умови, що результат роботи виявиться якісним.

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Козоріг

Козорогам зірки наполегливо рекомендують відмовитися від фізичних навантажень, які можуть завдати здоров'ю серйозної шкоди. Краще відпочити, зайнятися творчістю та погуляти на природі.

Водолій

Водоліям не варто скромничати та приховувати від світу свої таланти. Використовуйте все, чим нагородила вас природа, щоб досягти серйозних професійних вершин.

Риби

Риби на фінішній прямій — реалізація важливого проєкту добігає кінця. Однак важливо не розслаблятися, а мобілізувати всі свої сили, щоби гідно дійти до фіналу. Рухайтеся тільки вперед — і у вас все вийде.

А про що йдеться у гороскопі відомої астрологині Людмили Булгакової читайте на сайті «ФАКТІВ».

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