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«Смарагдове небо»: українська пісня очолила хіт-паради на трьох ведучих музичних платформах

15:49 6 червня 2025
Пісня Смарагдове небо очолила хіт-паради, фото інтернет

Українці — дуже музична нація, які люблять свою країну, свою культуру та історію. Водночас у смаках іноді трапляється «збій» і до хіт-парадів потрапляють пісні країни-агресора.

В такому випадку слухачі дружно починають слухати вітчизняні пісні, щоб вивести на перші місця саме українську музику.

Так трапилося, зокрема, з композицією «Піна колада» Віталія Козловського.

Але станом на шосте червня склалася зовсім інша картина: хіт-паради на всіх трьох ведучих музичних платформах YouTube Music, Apple Music і Spotify очолює українська пісня «Смарагдове небо».

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Написав її співак з Рівненської області Максим Дерев'янчук, який виступає під псевдонімом DREVO.
У музичний простір він увірвався у 2022 році. Його пісні «Завітавши у храм», «Ластівка» та «Самолітом» стали хітами 2023 року.

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У 2024 році він став фіналістом Нацвідбору, а цього року він потрапив у лонглист Національного відбору на Євробачення.

Шанувальники стверджують, що українці по всьому світу активно додають пісню у свої плейлисти, діляться нею у соцмережах і не приховують свого захвату, пророкуючи що пісня стане хітом.



Нагадаємо, українська співачка Zhannet яка активно виступає в Україні та за кордоном, в інтерв’ю «ФАКТАМ» відверто розповіла про свої переживання, підтримку воїнів, зміни в українській музиці та найближчі плани.

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