Зовсім не «пень-колода»: хіт Віталія Козловського потужно вийшов у лідери на двох музичних платформах

Всупереч суворим реаліям війни, багато українців, на жаль, продовжують перебувати під впливом російської музики, доки їх звідти не зіштовхнуть.

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Тим, кому вдалося останнім часом піднятися на вищі щаблі хіт-параді, став Віталій Козловський, який «розірвав» мережу хітом 2009 року під назвою «Пінаколада».



Цікаво, що завдяки тріумфу Віталія, багато українців, нарешті, зрозуміли, що в пісні йдеться не про «пень-колоду» (росіяни так позначають недбайливе ставлення до якоїсь справи), а про смачний латиноамериканський коктейль.

На ранок 23 травня пісня очолила хіт-парад YouTube-Music.

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А також вийшла на друге місце у списку хітів на платформі «Спотіфай».

Трохи гірші її позиції на Apple-Music, але там також лідирують українські пісні.

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«Це не просто пісня. Це не просто етап у моєму житті. Це історія про незламність, про боротьбу за себе, про віру у своє, навіть коли здається, що все проти тебе. Це про те, що в кінці кожного тунелю є світло. Що правда завжди перемагає. Що потрібно вистояти, витримати, щоб знову мати змогу співати на повний голос. І що жоден контракт, жодна заборона не здатні заглушити музику, яка йде з серця», — Зазначив Віталій Козловський.

Автори композиції — Геннадій Крупник та Марина Курсанова — створили трек, що повернувся ще потужнішим через роки. Текст українською мовою написав Роман Діхтяр.

Нагадаємо, популярний співак та військовий Віталій Козловський, який виплатив борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, нарешті, може співати свої старі хіти. Судова справа між співаком та продюсером тривала тринадцять років. Першою оновленою піснею зі старого репертуару Козловського стала «Пінаколада», яка тепер звучить українською та має шалену популярність.

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