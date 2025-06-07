Ціни зростатимуть не так швидко: в НБУ дали сприятливий прогноз щодо інфляції

З початку 2025 року в Україні спостерігається зростання цін, що веде до інфляції, яка, за даними держчиновників, сповільнюється. У Національному банку України ж заявили, що у травні, ймовірно, зростання цін досягло максимуму, і тепер слід очікувати зниження темпів зростання.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ, що стосується облікової ставки, яку Нацрегулятор зберіг на поточному рівні у 15,5%. На думку чиновників, цього достатньо в умовах майбутнього зниження рівня інфляції, яка у квітні досягла річного виразу в 15,1%.

Основним драйвером зростання цін, за версією НБУ, стали продукти, на яких додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів та фруктів нового врожаю. Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом та подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Також важливими факторами впливу на інфляцію залишаться: міжнародна фінансова допомога, яка з початку року склала 18 млрд дол. і дозволяє фінансувати критичні витрати бюджету та розмір міжнародних резервів, та військові ризики. До останніх відносяться:

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виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для підтримки обороноздатності;

подальше пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Загалом в НБУ прогнозують, що влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг і буде поступово прямувати в напрямку цілі 5%. Цьому сприятимуть надходження нових врожаїв, краща, ніж минулого року, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту та ослаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ.

Водночас траєкторія уповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», експерти прогнозують зростання цін на низку продуктів харчування ще до осені.

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