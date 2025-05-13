Базова інфляція сповільнилась, але ціни ростуть: що подорожчало в Україні за останній місяць

У квітні 2025 року інфляція в Україні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, у місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Але вже найближчими місяцями зростання цін уповільниться.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ щодо інфляції.



Як зазначили в НБУ, пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв й підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

Вагомими чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит.

«Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін. Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії», — йдеться у повідомленні.

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Прискорення зростання цін на сирі продукти відбулося до 22,2%. У річному вимірі ціни на сирі продукти зростали швидше через залишкові ефекти минулорічних неврожаїв і квітневі приморозки. Дорожчали борошно, крупи, фрукти та овочі борщового набору через нестачу якісної продукції.

Додатково вплинуло зміщення сезонного попиту на окремі продукти, зокрема яйця, через Великдень у квітні (торік — у травні). Зростання дещо стримували імпорт і тепличні овочі.

При цьому темпи зростання вартості оброблених продуктів (так звана «базова інфляція») залишилися на рівні 17,3%.



Подорожчання продовольчої сировини й витрати на оплату праці призвели до зростання цін на хліб, м'ясо та м'ясопродукти.

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Водночас стабілізація цін на олію на світових ринках і збільшення пропозиції молочних товарів дещо стримували інфляцію.

Зростання цін на непродовольчі продукти сповільнилося до 3,8%. Зниження темпів зростання цін пов'язане зі стабільною ситуацією на валютному ринку, що обмежило тиск на імпортні товари.

Інфляція послуг залишається високою — 14,6%. Ціни на послуги зростали через підвищення зарплат і стійкий попит. Найшвидше дорожчали послуги ресторанів, готелів, транспорту й фінансів. Водночас уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхування.

Підакцизна продукція дорожчала через зростання витрат і зміни в оподаткуванні: підвищення акцизів, їх переведення в євро, запровадження коефіцієнта 1,1 до мінімального податкового зобов’язання.

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Зміцнення гривні до долара дещо зменшило тиск на ціни на ліки, медичні товари та обладнання.

Зростання цін на пальне сповільнилося до 3,7%. Це пов’язане зі здешевленням нафти у світі. Водночас попит і зміцнення євро створювали зростаючий тиск на вартість пального.



Як зазначили в НБУ, зростання споживчих цін у квітні тривало, але спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску.

Влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня, ввапжають у Нацбанку.

Водночас прогнози бізнесу менш оптимістичні. Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 11,5%.

Крім того, в НБУ заявили про неминучість перегляду тарифів на комунальні послуги.

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