5 червня в інформаційної агенції «Інтерфакс» відбулася пресконференція керівництва Всеукраїнської політичної партії «Сила нації», на якій було презентовано економічну програму партії та програму післявоєнної відбудови України.

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«Війна внесла істотні корективи у наше життя. Ми захоплюємося мужністю та стійкістю наших воїнів. Ми віримо у нашу перемогу. Ми щогодини переглядаємо зведення з фронтів, сподіваючись на розвиток успіху та поступовий наступ наших військ. Але при цьому забуваємо про ще одну важливу проблему сьогодення — про економіку, про соціальну сферу, про хліб насущний. А тим часом прості українці стурбовані саме питанням виживання. І тим, що очікує на Україну після закінчення війни», — зазначив на заході голова партії Андрій Пелюховський.

За його словами, Україна залишилася без індустріальних гігантів, які забезпечують приплив валюти.

«Залишилася без ряду морських портів. Навіть якщо завтра ми повернем усі свої території — низку підприємств необхідно буде відбудовувати (що займе не один рік), а традиційні ринки збуту товарів на той час будуть зайняті конкурентами», — сказав політик.

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Він зупинився на основних проблемах суспільства.



Повноцінно продовжують працювати сьогодні лише 14% підприємств. Рівень безробіття може перевищити 40% (до війни прогнозувалося, що безробіття в Україні у 2022 році збережеться на рівні 8,6%). Рівень інфляції може сягнути 30%. Україна втратила найбільшу Запорізьку атомну електростанцію і навіть у разі її повернення під контроль України 2/3 реакторів тимчасово простоюватимуть із технічних причин.

За прогнозами Світового банку, говорить політик, понад 70% українців опиняться за межею бідності. Але ще серйозніша проблема — демографічна. 7 мільйонів українців опинилися за кордоном. 80% із них, швидше за все, в Україну не повернуться. А це переважно жінки дітородного віку та діти.

«По-перше, необхідний якісний і постійний аудит економічної ситуації в країні — для цього слід створити спеціальну раду з-поміж кращих економістів України, а не залишати цей процес виключно на відкуп Офісу президента (Кабінет Міністрів як абсолютно несамостійну і фактично підпорядковану Офісу структуру до уваги не беремо). І наша партія готова забезпечити цей процес.

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По-друге, потрібна комплексна програма розвитку сфери обслуговування. В Україні ця сфера становила близько 10 — 12% усієї економіки. Але в тих же США та багатьох європейських державах — це третина економіки і більше. Сфера обслуговування — це живильне середовище для розвитку українського середнього класу. Тобто йдеться про нову філософію економіки та про новий локомотив економіки", — вважає Пелюховський.

30 травня у Києві під час пресконференції відбулося підписання Меморандуму про консолідацію, спільні дії та підтримку намірів щодо захисту національних інтересів України, ініційоване Всеукраїнською партією «Сила нації» та Радою уповноважених від ветеранських спільнот України. Сторони домовилися про спільну політичну платформу та тісну співпрацю задля максимального втілення інтересів людей, які захищали і захищають Україну, відстоювання їх інтересів та потреб перед владними інститутами.

Нагадаємо, що раніше Андрій Пелюховський, говорячи про сценарії завершення війни в Україні, підкреслював, що «головна драматургія переходить сьогодні з військової сфери в дипломатичну». І додавав, що наша країна не визнаватиме російськими території, які незаконно намагається анексувати рф.

Фото з Вікіпедії

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