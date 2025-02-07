У партії «Сила нації» ініціювали розробку і всенародне обговорення програми післявоєнної відбудови України

5 лютого 2025 року керівництво та актив партії «Сила нації» провели пресконференцію на тему «Україна після війни: новий формат суспільства, новий устрій держави». Під час заходу з доповіддю виступив лідер партії Андрій Пелюховський.

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«Закінчення війни — це нові виклики, до яких ми маємо бути готовими. Це зруйнована економіка, яку буде потрібно відновити. Це повернення громадян. Це зростання рівня криміногенної ситуації. Це робота над політичними помилками та будування нової держави. Ми маємо зрозуміти: після закінчення війни не буде повернення у 2022-й рік. Ми матимемо іншу державу, з іншою структурою суспільства, з іншою структурою державного управління. Нам буде необхідна інша Конституція», — заявив Пелюховський.

Він назвав основні напрямки, які потребують пильної уваги з боку політичних сил:

«По-перше, мова йде про ініціативу президента України щодо передачі родовищ рідкоземельних металів — літію, цезію, стронцію, кадмію, берилію — у розробку Сполученим Штатам Америки в обмін на військову допомогу США. Вдуматися: наші надра — це 15 трильйонів доларів. І згідно зі статтею 13 Конституції вони належать не державі, а народу України. Тобто: президент не має права розпоряджатися на свій розгляд надрами. Подібне рішення потребує референдуму, і наша партія буде агітувати українців проголосувати проти цього рішення».

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Також політик наголосив, що це — принципова позиція партії «Сила нації».

«Для початку потрібно створити Фонд національного відродження, і кожен громадянин України повинен мати окремий рахунок у цьому фонді. Коли це станеться — лише тоді можна допускати зацікавлених осіб до видобутку літію чи стронцію. Адже всі рентні відрахування тоді будуть іти на рахунки громадян, і завдяки їм можна буде розв'язувати квартирні питання, питання здобуття освіти чи медичних послуг. І ще одне: це стане чудовим запобіжником від того, чим нас сьогодні лякають — масового заселення України представниками інших народів — індусами, африканцями, пакистанцями і т.д. Адже новоприбулі арбайтери не будуть мати доступу до коштів Фонду», — пояснив він свою точку зору.

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Також, за його словами, вже зараз треба обдумати створення спецфонду, який буде займатися опікою героїв — ветеранів, інвалідів війни, вдів і сиріт.

«Щоби нам уникнути у майбутньому тих негативних сценаріїв, які спостерігали у 90-х роках, коли колишнім воїнам-афганцям чиновники відповідали: „Ми вас туди не посилали“. Людина, яка воює, повинна знати, що, ризикуючи, вона буде впевненою у своїй подальшій долі на випадок поранення, або долі своєї сімʼї. Ми повинні запровадити систему пріоритетного працевлаштування військовослужбовців, безкоштовного лікування, а також санаторного оздоровлення для них», — зауважив Андрій Пелюховський.

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Також лідер партії «Сила нації» вважає: що потрібно визначити структуру економіки.

«Сподіватися, що Захід буде вічно давати нам гроші лише тому, що ми постраждали від агресії, наївно. На Заході немає філантропів. Там правила гри диктує практичність. Сьогодні Заходу вигідно, щоби ми воювали — і нам дають гроші та зброю. А якщо війна закінчиться? Де вигода Заходу? Саме тому акцент має бути зроблено на наші внутрішні ресурси. До війни було все зрозуміло: ось метал, ось руда, ось зерно. Вони дають левову частку надходжень у бюджет. Вибачте, але коли я слухаю деяких народних депутатів, у мене складається враження, що наповнювати бюджет вони збираються за рахунок коноплі, криптовалюти, легалізованого Онліфансу та легалізованої проституції. Послухайте, про що вони сперечаються. Подивіться, які круглі столи проводять, на яку тематику. Саме тому я як людина з досвідом роботи в реальному секторі економіки задаюся реальним питанням: де ми будемо після війни брати гроші? Як буде працювати наша економіка?» — запитав Пелюховський.

Актив партії «Сила нації» ініціював розробку і всенародне обговорення програми післявоєнної відбудови України.

Раніше Андрій Пелюховський пояснив, як у українців змінилося сприйняття політиків та політики.

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