Україна виходить на переговорний, дипломатичний трек, і тут варто не схибити, — Пелюховський

Окрім збройного протистояння, Україна виходить на переговорний, дипломатичний трек. А отже, перемовниками мають бути професіонали. Зокрема, перемовини у Саудівській Аравії між Україною, США та росією показали, що Україна навіть у суперважких умовах зуміла отримати кілька важливих дипломатичних здобутків, вважає голова Всеукраїнської політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський.

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«Так сталося, що в України — і це потрібно визнати — доволі слабка дипломатична служба. Міністерство закордонних справ у нас протягом останніх десяти років відіграє скоріше декоративну функцію. Часи видатних дипломатів — Зленка, Удовенка, Тарасюка, Грищенка — відійшли у минуле. Реалії такі, що сьогодні в України немає досвідчених дипломатів та школи дипломатії з неперервними традиціями. На посольських посадах — чимало випадкових людей, які розглядають свою роботу скоріше як синекуру, а не як високу відповідальність. Міністр закордонних справ — людина без належного володіння англійською мовою. Реальний центр прийняття рішень у зовнішньополітичних справах перемістився в Офіс президента, і фактичним міністром закордонних справ є особисто Андрій Єрмак», — прокоментував події політик.

Він нагадав, що США останнім часом демонструють більшу прихильність до пошуку компромісу з росією.

«З боку США і росії делегації очолювали дійсно досвідчені перемовники, які чудово володіють правилами гри (чи можна всерйоз ставитися до того, що на чолі української делегації перебували Рустем Умеров та Павло Паліса, який лише чотири місяці тому прийшов з військової сфери в адміністративну?» — питає Пелюховський.

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З позитивного під час зустрічі в Ер-Ріяді політик називає заборону обстрілів на морі, що зробить безпечнішим перебування і курсування кораблів.

«Зацікавленість у функціонуванні цієї угоди демонструє і Туреччина, яка знову перетворюється на нашого надійного союзника, оскільки має прямий інтерес у функціонуванні й продовженні даної угоди. І ще один момент: суть угоди вказує на те, що росія не зможе використовувати кораблі свого Чорноморського флоту, а також берегову інфраструктуру, для запуску далекобійних ракет по території України», — додав він.

Також росії не вдалося отримати «добро» на те, щоби вести й надалі переговори про передачу їй п’яти українських регіонів у повному обсязі (йдеться про Автономну Республіку Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області), нагадав Пелюховський.

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«Україна точно не визнає ці області російськими. росія говорить, що вона не може переглядати належність територій, які включені до конституції рф? Але ж і Україна також не може — у нас також є своя Конституція», — додав він.

Тому, говорить Пелюховський, попри те, що офіційні документи переговорних груп надто скупі й неоднозначні, між рядками можемо прочитати те, що Україна отримала ті мінімальні переваги, які потрібно розвивати.

«Сума подібних кроків приведе до успіху. Головне — вірити. І розуміти: головна драматургія переходить сьогодні з військової сфери в дипломатичну. Слабкість дипломатії не повинна нас лякати. Десять років тому ми, по суті, не мали армії. Якість нової української армії побачив весь світ у 2022 році», — резюмував політик.

Раніше повідомлялося, що, згідно зі звітом директора національної розвідки США, Україна та росія вважають, що погане перемир’я гірше за продовження війни.

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