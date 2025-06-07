Десятки дронів атакували Харків уночі: є загиблі та поранені (фото, відео)

Російські загарбники знов атакували Харків — у ніч проти 7 червня обласний центр зазнав найпотужнішої атаки різними засобами нападу — КАБами, ракетою та десятками дронів-камікадзе.

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За даними МВС, в місті постраждали 18 людей, серед яких — двоє дітей. Троє людей загинули.

В Харкові загинули троє людей. Фото ДСНС

«Київський район. Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завалами можуть знаходитися люди», — повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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Росіяни вдарили "Шахедом" по 9-поверховому будинку. Фото ОВА

Постраждала й житлова забудова. Так, один БпЛА влучив у дерево біля двоповерхового житлового будинку, інший — в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10 м.кв. Після влучання «Шахеда» в землю горіла господарча споруда.

В житловому будинку горіли квартири на трьох поверхах. Фото ДСНС

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А в Основ'янському районі «Шахед» влучив в багатоповерхівку — горіли 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. Рятувальники деблокували з-під завалів жінку. Медики надають постраждалій допомогу.

Під час атаки росіян з повітря поранені 18 людей. Фото ДСНС

На околиці обласного центру внаслідок влучання 3 БпЛА типу «Шахед» в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію спалахнула пожежа.

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Загалом ворог атакував Харків 53 БпЛА типу «Шахед», 4 КАБ і ракетою.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що наразі зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків, в трьох з яких пошкоджено конструктив, а також 13 приватних обійсть. Також зафіксовано влучання «Шахеда» в навчальний заклад.

Він назвав цю атаку росіян найпотужнішою за весь час масштабної агресії. Лише за півтори години в місті пролунало щонайменше 40 вибухів.

Загарбники завдавали ударів ракетами, авіабомбами та дронами-камікадзе одночасно.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу — ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Сили оборони знешкодили 406 цілей по всій території країни. Ракети та ударні БпЛА летіли по житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах, в тому числі й у західних регіонах України. В ДСНС повідомляли про завершення рятувальноа-пошукових робіт в Луцьку — кількість загиблих зросла до двох людей. Завершені роботи й у Чернігові — там також двоє загиблих.

Фото ДСНС

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