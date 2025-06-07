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Десятки дронів атакували Харків уночі: є загиблі та поранені (фото, відео)
Російські загарбники знов атакували Харків — у ніч проти 7 червня обласний центр зазнав найпотужнішої атаки різними засобами нападу — КАБами, ракетою та десятками дронів-камікадзе.
За даними МВС, в місті постраждали 18 людей, серед яких — двоє дітей. Троє людей загинули.
«Київський район. Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завалами можуть знаходитися люди», — повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждала й житлова забудова. Так, один БпЛА влучив у дерево біля двоповерхового житлового будинку, інший — в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10 м.кв. Після влучання «Шахеда» в землю горіла господарча споруда.
А в Основ'янському районі «Шахед» влучив в багатоповерхівку — горіли 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. Рятувальники деблокували з-під завалів жінку. Медики надають постраждалій допомогу.
На околиці обласного центру внаслідок влучання 3 БпЛА типу «Шахед» в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію спалахнула пожежа.
Загалом ворог атакував Харків 53 БпЛА типу «Шахед», 4 КАБ і ракетою.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що наразі зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків, в трьох з яких пошкоджено конструктив, а також 13 приватних обійсть. Також зафіксовано влучання «Шахеда» в навчальний заклад.
Він назвав цю атаку росіян найпотужнішою за весь час масштабної агресії. Лише за півтори години в місті пролунало щонайменше 40 вибухів.
Загарбники завдавали ударів ракетами, авіабомбами та дронами-камікадзе одночасно.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу — ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Сили оборони знешкодили 406 цілей по всій території країни. Ракети та ударні БпЛА летіли по житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах, в тому числі й у західних регіонах України. В ДСНС повідомляли про завершення рятувальноа-пошукових робіт в Луцьку — кількість загиблих зросла до двох людей. Завершені роботи й у Чернігові — там також двоє загиблих.
Фото ДСНС298
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