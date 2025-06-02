Ворог атакував низку областей України: на Херсонщині загинули три людини, в Харкові є постраждалі

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Після порівняно тихої ночі ранок 2 червня виявився в Україні тривожним: у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йшлося у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу. На жаль, повідомлення виявилися небезпідставними: під ранок 2 червня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна — біля багатоповерхового будинку. Інша — вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи. Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв», — написав він.

За словами Терехова, внаслідок російської атаки безпілотниками по Холодногірському району Харкова пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та автомобілі.

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Своєю черглю, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали шість осіб, серед них — двоє дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також росіяни атакували низку інших областей. Постраждала, зокрема, Дніпропетровщина.

«Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада. Постраждали троє чоловіків 68, 51 та 72 років. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Пошкоджені медзаклад, пожежна частина, магазин. Зачепило й лінію електропередач», — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ворог атакував Запорізьку область. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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«5 людей загинули, 9 — дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог наніс 1 ракетний удар по Запоріжжю. Ворог здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані. 351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське. 223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки», — повідомив він.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про артилерійський обстріл ворогом низки населених пунктів області.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 19 — дістали поранення, з них — 2 дитини. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 „Shahed-131/136“», — повідомив він.

Також протягом доби не припинялося протистояння на полі бою, в яких ворог зазнав важких втрат.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше від обстрілів постраждала Кіровоградщина, Харківщина та Запорізька область.

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