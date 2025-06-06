Ракетно-дронова атака на Україну: постраждали Київ, Луцьк, Тернопіль та інші міста. Є жертви та поранені

Сьогодні вночі Україна знов зазнала масованого удару російських ракет та безпілотників. «Калібри», Х-101, балістика, «шахеди- герань», «гербера» летіли по житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах.

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За інформацією командування Повітряних сил, у ніч на 6 червня противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу. Сили оборони знешкодили 406 цілей по всій території країни.

Вибухи були зафіксовані у Києві, Київській області, Луцьку, Чернігові, Тернополі.

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У Києві внаслідок комбінованої атаки рф загинули четверо людей, 20 постраждали, 16 з них госпіталізовані, повідомили у КМВА.

Рятувальників викликали у різні райони столиці.

У Соломʼянському районі сталося загоряння на 11 поверсі багатоповерхівки — пожежу ліквідовано. Також у цьому районі займання в нежитловій будівлі.

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У Голосіївському районі зафіксована пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, зафіксовано падіння уламків біля АЗС — пошкоджено авто, ще уламки впали в нежитловій зоні.

У Дніпровському районі пошкоджено АЗС, зафіксовано падіння уламків у кількох місцях.

У Дарницькому районі уламки впали щонайменше в трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі, обійшлося без жертв та займання.

У Деснянському районі уламки безпілотника виявили на відкритій території, пошкоджень немає.

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У Шевченківському районі зафіксовано пожежу в нежитловій забудові, інформація уточнюється.

Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах.

Також є пошкодження колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Наразі наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. На повноцінне відновлення роботи лінії знадобиться близько доби. У КМДА готують додатковий наземний транспорт для перевезення пасажирів червоної лінії.

Через наслідки обстрілів у столиці також змінили маршрути тролейбусів на вул. Вадима Гетьмана.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київської області пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Крім столиці, постраждали також західні регіони. Зокрема, Луцьк та Тернопіль вночі пережили наймасованіші від початку війни атаки, — повідомляють місцеві адміністрації

Внаслідок атаки рф у Луцьку травмовані 5 людей, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Ворог атакував місто 15 БПЛА та 6 ракетами. Був приліт у багатоповерхівку. Мер Поліщук заявив, що внаслідок атаки рф щонайменше 5 постраждалих, інформації про загиблих немає. Багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, пошкоджено державну установу.

Також пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

У Тернополі внаслідок атаки рф зафіксовані влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури, повідомили у міськвиконкомі. Постраждали 5 людей.



Частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на роботу систем водопостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Після ракетної атаки мер Тернополя закликав городян не виходити на вулицю без особливої ​​потреби.

За його словами, після вибухів у Тернополі зафіксовано задимлення.

Львівщину теж атакували безпілотниками та ракетами. Попередньо, загиблих та травмованих немає, повідомив керівник ОВА Козицький. Пошкоджений промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.

У Хмельницькій області пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі.

У Чернігові постраждали об'єкти критичної інфраструктури, верхні поверхи багатоповерхівок будуть без води.

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через пошкодження колії у Київській області.

За даними моніторингових каналів, вночі ворог застосував 300−400 ударних/імітаційних БПЛА та близько 50 ракет.

Нагадаємо, минулої ночі россіяни атаковали Прилуки «шахедами» та завдали ракетно-дроновый удар по Харкову. Є жертви, постраждалі та руйнування. Також ворожі безпілотники знеструмили окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Дісталося й Одещині — у Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога.

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