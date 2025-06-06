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Ракетно-дронова атака на Україну: постраждали Київ, Луцьк, Тернопіль та інші міста. Є жертви та поранені
Сьогодні вночі Україна знов зазнала масованого удару російських ракет та безпілотників. «Калібри», Х-101, балістика, «шахеди- герань», «гербера» летіли по житлових будинках, енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах.
За інформацією командування Повітряних сил, у ніч на 6 червня противник атакував Україну 452-ма засобами повітряного нападу. Сили оборони знешкодили 406 цілей по всій території країни.
Вибухи були зафіксовані у Києві, Київській області, Луцьку, Чернігові, Тернополі.
У Києві внаслідок комбінованої атаки рф загинули четверо людей, 20 постраждали, 16 з них госпіталізовані, повідомили у КМВА.
Рятувальників викликали у різні райони столиці.
У Соломʼянському районі сталося загоряння на 11 поверсі багатоповерхівки — пожежу ліквідовано. Також у цьому районі займання в нежитловій будівлі.
У Голосіївському районі зафіксована пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, зафіксовано падіння уламків біля АЗС — пошкоджено авто, ще уламки впали в нежитловій зоні.
У Дніпровському районі пошкоджено АЗС, зафіксовано падіння уламків у кількох місцях.
У Дарницькому районі уламки впали щонайменше в трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі, обійшлося без жертв та займання.
У Деснянському районі уламки безпілотника виявили на відкритій території, пошкоджень немає.
У Шевченківському районі зафіксовано пожежу в нежитловій забудові, інформація уточнюється.
Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.
Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах.
Також є пошкодження колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Наразі наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.
На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. На повноцінне відновлення роботи лінії знадобиться близько доби. У КМДА готують додатковий наземний транспорт для перевезення пасажирів червоної лінії.
Через наслідки обстрілів у столиці також змінили маршрути тролейбусів на вул. Вадима Гетьмана.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київської області пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, повідомив керівник ОВА Микола Калашник.
Крім столиці, постраждали також західні регіони. Зокрема, Луцьк та Тернопіль вночі пережили наймасованіші від початку війни атаки, — повідомляють місцеві адміністрації
Внаслідок атаки рф у Луцьку травмовані 5 людей, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Ворог атакував місто 15 БПЛА та 6 ракетами. Був приліт у багатоповерхівку. Мер Поліщук заявив, що внаслідок атаки рф щонайменше 5 постраждалих, інформації про загиблих немає. Багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, пошкоджено державну установу.
Також пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.
У Тернополі внаслідок атаки рф зафіксовані влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури, повідомили у міськвиконкомі. Постраждали 5 людей.
Частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на роботу систем водопостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Після ракетної атаки мер Тернополя закликав городян не виходити на вулицю без особливої потреби.
За його словами, після вибухів у Тернополі зафіксовано задимлення.
Львівщину теж атакували безпілотниками та ракетами. Попередньо, загиблих та травмованих немає, повідомив керівник ОВА Козицький. Пошкоджений промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.
У Хмельницькій області пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі.
У Чернігові постраждали об'єкти критичної інфраструктури, верхні поверхи багатоповерхівок будуть без води.
«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через пошкодження колії у Київській області.
За даними моніторингових каналів, вночі ворог застосував 300−400 ударних/імітаційних БПЛА та близько 50 ракет.
Нагадаємо, минулої ночі россіяни атаковали Прилуки «шахедами» та завдали ракетно-дроновый удар по Харкову. Є жертви, постраждалі та руйнування. Також ворожі безпілотники знеструмили окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Дісталося й Одещині — у Білгород-Дністровському великі руйнування після нальоту дронів ворога.355
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