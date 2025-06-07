Глава Дніпропетровської облради Лукашук розкритикував владу через загрозу зриву водопостачання в прифронтових районах

Голова Дніпропетровської облради Лукашук різко розкритикував центральну владу за борги, які можуть призвести до зриву водопостачання на прифронтових територіях регіону.

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За його словами, такий сценарій став можливим через борги великого водоканалу, йдеться у дописі чиновника в соцмережі.

Зокрема, йдеться про стратегічне підприємство «Дніпро-Західний Донбас» («ДЗД»), яке забезпечує водою жителів Синельниківського та Павлоградського районів Дніпропетровської області.

Водночас Лукашук ще донедавна сам приймав це підприємство на баланс області та обіцяв «підняти» компанію-банкрута, пише Oboz.ua.

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«Рік тому Лукашук вимагав від Кабінету міністрів перевести на обласний баланс це підприємство з усіма його боргами, щоб начебто відновити його діяльність. Тепер у своєму дописі в соцмережі Лукашук звинуватив Міністерство фінансів України у відмові надати кошти на покриття майже 700 млн грн боргів «Дніпро-Західний Донбас», — пише Oboz.ua.

Як пише Oboz.ua із посиланням на лист Мінфіну у відповідь на депутатське звернення щодо ситуації на «ДЗД», Лукашук дійсно вимагав раніше передати цей водоканал йому на баланс. А в приєднаних документах вказував, що планує фінансувати боргові зобов'язання з обласного бюджету.

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«Тепер голова Дніпропетровської облради заявив: „Ми не можемо компенсувати різницю в тарифах державному підприємству“. Формально, згідно з Бюджетним кодексом України, облрада дійсно не може фінансувати державні підприємства. Однак в умовах повномасштабної війни, як повідомляють джерела однієї з місцевих адміністрацій, різницю в тарифах прийнято компенсувати саме на рівні місцевих бюджетів», — додає видання.

Як пише Oboz.ua, така практика дозволяє убезпечити громади від можливих проблем, пов'язаних із діяльністю стратегічних комунальних підприємств.

«Ба більше, 2022 року Мінфін офіційно підтвердив, що місцеві бюджети можуть відшкодовувати різницю в тарифах через спеціальні програми з оформленням за КПКВК 6071. Такі прецеденти вже були: 2023 року невелика Ренійська міськрада, що в Одеській області, наприклад, ухвалила програму компенсації різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення на 2023−2025 роки, передбачивши на це близько 10 млн грн зі свого бюджету; за рік до війни депутати Кіровоградської облради рекомендували передбачити кошти з обласного та територіального бюджетів на компенсацію тарифної різниці на воду — саме для того, щоб убезпечити водоканали регіону від накопичення боргів», — нагадує видання.

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Однак, йдеться у матеріалі, Лукашук, імовірно, вже не планує надавати субвенції та створювати спеціальні програми, перекладаючи всю відповідальність на центральну владу, в якої й просив передати водоканал на баланс області.

«Мінфін своїми відписками не захотів забезпечити водопостачання прифронтових територій», — написав, зокрема, Лукашук, додавши, що в разі зупинки підприємства «люди чітко знатимуть, хто відповідальний».

Згадана ним «відписка Мінфіну» — це офіційна позиція відомства. Саме в цьому документі й зазначено, що голова обладміністрації просив переведення «ДЗД» на баланс області та збирався покривати борги підприємства коштом обласної громади.

Рішення про передачу водоканалу ухвалив Кабінет міністрів ще навесні 2024 року. Однак на початку літа 2025-го Лукашук раптово заявив, що не хоче приймати на баланс громади підприємство з такою кредиторською заборгованістю. Тобто, ймовірно, за планом Лукашука, компанія має залишатися на балансі області, а от її борги має покрити держава.

Слід зазначити, що в офіційній позиції Мінфіну зазначено наступне: «Розпорядження ухвалено на підставі узгоджених пропозицій Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради відповідно до вимог закону». І нинішня заява Лукашука суперечить цьому факту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як живуть громади й цілі міста, які після підриву Каховської дамби вмить залишились без води, і яке майбутнє чекає на південь України.

В заголовку фото з ФБ Миколи Лукашука

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