Незважаючи на погрози та обстріли: перше торгове судно успішно пройшло через створений Україною гуманітарний коридор у Чорному морі

Після того, як росія вийшла із «зернової угоди», Україна оголосила про відкриття тимчасового чорноморського «гуманітарного коридору» для цивільних суден, які перебувають в українських портах із лютого 2022 року. 13 серпня росіяни «взяли на абордаж» суховантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, яке йшло в Ізмаїл — військовими було зроблено «огляд».

Проте вже невдовзі після цього перше цивільне судно пройшло через оголошений Україною коридор у Чорному морі. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський, який заявив: «Україна щойно зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства у Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло новим гуманітарним коридором України, вирушивши з порту Одеса. В даний час воно знаходиться на шляху до Босфору. Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору. ММО підтвердила право України на забезпечення свободи судноплавства та закликала росію припинити загрози та дотримуватися міжнародних конвенцій. Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами».

За інформацією міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, судно вийшло з Одеського порту і зараз прямує до протоки Босфор. Напередодні воно було біля узбережжя Румунії. На борту контейнеровозу JOSEPH SCHULTE, що ходить під прапором Гонконгу, знаходиться 30 тисяч тонн вантажу (2114 контейнерів), у тому числі й продовольство.

«Коридор використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації», — додав він.

У ВМС ЗСУ заявляли, що коридор буде «прозорим» — на судах встановлюватимуть камери відеоспостережень для трансляцій. Це має показати, що встановлення такого коридору є гуманітарною місією — військових цілей це не переслідує. Ним можуть скористатися судна, власники чи капітани яких погодилися працювати у нинішніх умовах.

Слід зазначити, що російська армія продовжує завдавати ударів по портовій інфраструктурі України, у тому числі й по ангарах із сільгосппродукцією. Так, напередодні ворог за допомогою ударних БПЛА вдарив по порту у Рені Одеської області.

Фото зі сторінки керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка

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